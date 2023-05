Dimore storiche: domenica 21 maggio porte aperte in 400 castelli, rocche, parchi. Un viaggio nella storia italiana

Nella XIII giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane visite gratuite in tutta Italia. Annullati però tutti gli eventi in Emilia Romagna

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Così scrive l’Associazione delle dimore storiche italiane nel presentare la domenica 21 maggio 2023 che riapre le porte gratuitamente alle visite in oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini. “Un’immersione nella storia che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituire perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese”, sottolinea l’Associazione che celebra oggi la XIII edizione della Giornata nazionale dimore storiche italiane.

Dimore storiche italiane: gli eventi del 21 maggio e il concorso aperto a tutti

Si apronlo le porte di ville e castelli come quello di Torre in Pietra nel Lazio o la villa Sagramoso Sacchetti a Verona. Annullate invece, a causa della terribile alluvione, le visite alle dimore storiche in Emilia Romagna: Villa La Riniera, la Palazzina Malvezzi Campeggi, Villa Marana, Villa Paleotti Isolani, l’atelier di Tullio Vietri e i palazzi Boncompagni e Bentivoglio a Bologna, resteranno chiusi “a causa del maltempo che si si sta abbattendo in Emilia Romagna e nel rispetto per le vittime di tali eventi avversi”, spiega il comunicato della sezione bolognese.

Anche quest’anno l’Associazione Dimore Storiche Italiane e Photolux Festival, hanno promosso in collaborazione con Instagramers Italia ETS, il challenge rivolto a tutti gli utenti di Instagram.

Per partecipare, basterà pubblicare un contenuto (foto, carosello, reel o storia purché in evidenza) sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023 e/o menzionando @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest e @weareigersit.

I 25 contenuti digitali più rappresentativi dei cortili, dei giardini e degli esterni delle dimore saranno oggetto di una mostra virtuale accessibile sui siti web di ADSI e Photolux Festival e saranno condivisi sugli account instagram dei tre soggetti promotori. Un autore o un’autrice selezionati dalla giuria saranno invitati a partecipare a una visita speciale dedicata in una dimora storica della propria città di residenza. In allegato il comunicato stampa del concorso.