Diciotti si sblocca: Salvini indagato fa sbarcare i migranti

Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, arresto illegale e abuso di persona dal Pm di Agrigento : “E’ una vergogna” – Il Viminale si convince a far sbarcare i migranti dalla nave Diciotti dopo la disponibilità ad accoglierli di Albania, Irlanda e della Chiesa – Decisiva la mediazione del ministro Moavero – VIDEO.

Dopo 10 giorni si sblocca finalmente il caso della nave Diciotti, il pattugliatore della Guardia Costiera italiana con 150 migranti a bordo che il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini aveva bloccato nel porto di Catania per impedirne l’accoglienza.

Due le novità che hanno caratterizzato le ultime ore e sbloccato la situazione: l’scrizione sull’albo degli indagati del ministro Salvini per iniziativa del Pm di Agrigento che lo accusa di sequesto di persona, di arresto illegale e di abuso d’ufficio e, soprattutto, la disponibilità manifestata da Albania, Irlanda e Chiesa cattolica ad accogliere i migranti che erano ancora sulla nave. Decisiva in proposito è stata la mediazione internazionale del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che ha agito con il pieno sostegno del Quirinale.

Salvini ha ovviamente protestato contro l’azione della magistratura che lo mette sul banco degli imputati: “E’ una vergogna ma accoglierò il Pm di Agrigento con il sorriso”. Prima aveva minacciato di spingere l’Italia a non votare il prossimo bilancio comunitario e chissà se il premier Giuseppe Conte, che finora è sempre andato a rimorchio di Salvini e Di Maio, si deciderà a far sentire la sua voce.

In realtà il braccio di ferro con l’Europa e con la magistratura che la politica muscolare di Salvini ha imposto per giorni e giorni ha fatto venire alla luce con sempre maggior chiarezza il vero obiettivo del Governo sovranista, che non è solo quello di vincere le prossime elezioni con iniziative demagogiche e populiste ma di spingere l’Italia fuori dell’Unione europea. Da questo punto di vista l’imminente incontro di Salvini con il premier ungherese Orban a Milano punta a rinsaldare i rapporti politici con i Paesi xenofobi del gruppo di Visegrad, senza che i Cinque Stelle se ne accorgano o siano in grado di reagire.

Salvini sa benissimo che Orban non ha nessuna intenzione di dare una mano all’Italia per la ricollocazione dei migranti in Europa ma non è questo che lo preoccupa: anzi, la finta emergenza sui migranti gli serve a dimostrare che lì’Unione europea non è in grado di risolvere il problema dell’immigrazione cambiando il trattato di Dublino, che proprio il gruppo di Visegrad non vuole modificare.