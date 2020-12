Da Banco Bpm, Cdp e Mps 24 milioni a Maticmind

Il gruppo tecnologico italiano ha ottenuto un finanziamento da 24 milioni di euro dal pool di istituti finanziari.

Maticmind, società italiana leader tra i system integrator operanti nel settore ICT, ha ultimato un finanziamento di Euro 24 milioni con un pool di finanziatori composto da: Banco BPM, in qualità di Lead Arranger e Banca Agente, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena.

Maticmind, con headquarter a Vimodrone (MI), è tra i principali System Integrator italiani specializzati nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application. Nata nel 2005 dallo spin-off del business italiano della svizzera Ascom AG, la società impiega oggi, a livello di gruppo – comprendendo le controllate Fibermind e Cybermind – oltre 800 dipendenti distribuiti su 12 sedi operative che coprono tutto il territorio nazionale, con una base clienti unica sia nel settore pubblico sia nel settore privato. L’azienda negli ultimi anni ha fatto segnare un processo di crescita importante che ha visto il fatturato triplicarsi fino a raggiungere quasi i 300 milioni di euro a fine 2019.

Recentemente nel capitale di Maticmind si è registrato l’ingresso del Fondo Italiano d’Investimento (attraverso il Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita), entrato nel gruppo con una quota di minoranza, con la finalità strategica di supportare l’azienda in un ulteriore percorso di sviluppo, sia organico sia per linee esterne. L’operazione di finanziamento in pool, guidata da Banco BPM e supportata da CDP e MPS, conferma questo contesto dinamico e di sviluppo di Maticmind e supporta l’azienda in un ulteriore percorso di rafforzamento della propria leadership.

«Maticmind ha completato negli ultimi anni un’importante fase di sviluppo – spiega Carmine Saladino, Presidente dell’azienda – potenziata anche dall’ingresso nella compagine azionaria di un partner primario e strategico come il Fondo Italiano d’Investimento. Ricevere un ulteriore supporto dal settore creditizio è fondamentale per i nostri progetti di crescita, che hanno l’obiettivo di consolidare il gruppo come global leader nel settore ICT e realtà sempre più innovativa».

I finanziatori sono stati assistiti nell’operazione da Nctm Studio Legale, con un team coordinato da Eugenio Siragusa. Il gruppo Maticmind è stato assistito nell’operazione dallo studio legale Dentons, con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Tommaso Zanirato e dalla trainee Gaia Grossi.