Cube Labs si prepara a sbarcare in Borsa: avviato processo quotazione Euronext Growth Milan

Cube Labs è pronto alla quotazione in Borsa. Il venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare ha presentato il 3 marzo a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione per la negoziazione delle proprie azioni ordinarie e di warrant sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad alto potenziale di crescita. Cube Labs rappresenterebbe la quinta ammissione da inizio 2023 sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porterebbe a 195 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

“La quotazione rappresenta una grande opportunità per la continuazione di una crescita mirata a una gestione sempre più manageriale della nostra società. Le risorse generate contribuiranno a finanziare lo sviluppo delle start-up innovative nel nostro portafoglio e all’implementazione del nostro piano industriale”, ha dichiarato Filippo Surace, ceo e fondatore di Cube Labs aggiungendo che “il nostro business model innovativo si concentra su progetti accademici ad alto contenuto per quanto riguarda la Ricerca & Sviluppo, tra l’altro anche con un elevato potenziale di marginalità. L’obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso che assicuri ai progetti, da noi selezionati, le necessarie risorse finanziarie e operative di cui hanno bisogno per competere in un contesto globale”.

Quotazione Cube Labs: forchetta prezzo a 2-2,33 euro per azione

L’offerta – si legge in una nota – comprende azioni ordinarie di nuova emissione e warrant (esercitabili in tre finestre temporali), assegnati gratuitamente a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2 euro e un massimo di 2,33 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione pre-money (ante aumento di capitale) compresa tra 30 e 35 euro milioni.

Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto ad esito del processo di collocamento.

Cube Labs, la holding che va a caccia di nuovi progetti tecno-sanitari

Cube Labs è il primo venture builder nello spazio tecnologico sanitario in Italia, creato per trasformare la scienza pionieristica del nostro paese in soluzioni sanitarie globali. Grazie all’esperienza del proprio management seleziona progetti di ricerca applicata sulla base dell’ampio ventaglio di possibilità a cui accede grazie alle partnership sottoscritte con primari centri di ricerca universitari. Contribuisce allo sviluppo di tali progetti mediante costituzione di società partecipate con le quali persegue finalità industriali promuovendo e attuando attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Nei giorni scorsi è partito il roadshow, tra il management di Cube Labs e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell’azienda e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il management a guardare il mercato EGM Pro come ulteriore tappa per il proprio percorso di crescita.

Tutti i professionisti coinvolti nella quotazione

Nel processo di quotazione Cube Labs è assistita da: Mit Sim S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Global Coordinator, ADVANT Nctm, in qualità di Consulente legale, 4AIM SICAF S.p.A. e Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario, da Ria Grant Thornton S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Bernoni Grant Thornton S.p.A., in qualità di Consulente fiscale, da Clarkson Hyde, in qualità di Consulente incaricato per la circolettatura dei dati extra contabili, da CDR Communication S.r.l. come Advisor della Società in materia di Investor Relation, e da SEC and Partners come Ufficio Stampa della Società.