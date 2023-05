Cronisti in guerra: la paura, l’impegno. Esordienti e inviati storici si raccontano in un libro al Salone di Torino

Al Salone del libro viene presentato oggi “Cronisti in guerra”, il libro che racconta in dodici interviste a inviati di guerra il mestiere difficile di informare

“Cronisti in guerra”viene presentato oggi domenica 21 maggio al Salone del libro di Torino. Il libro è stato realizzato da Lucia Visca, editrice di All Around e da Andrea Garibaldi, direttore di professionereporter.eu e gli incassi delle vendite serviranno a sostenere Reporter sans frontières. “Cronisti in guerra” è un libro che contiene dodici interviste a inviati in Ucraina. Le interviste sono di Sofia Gadici e Alberto Ferrigolo. Gli intervistati sono alcuni degli inviati di guerra in Ucraina che più si sono segnalati in oltre un anno di attività sul campo: Fausto Biloslavo, Alfredo Bosco, Lorenzo Cremonesi, Emma Farnè, Francesca Mannocchi , Azzurra Meringolo, Ilario Piagnerelli, Daniele Piervincenzi, Nello Scavo, Francesco Semprini, Marta Serafini, Giammarco Sicuro.

Sono nomi ormai ben conosciuti dal pubblico dei lettori dei quotidiani – in carta o online – e dai telespettatori e radioascoltatori. Alcuni sono inviati “storici”, con grande esperienza, altri sono giovani che si sono lanciati con entusiasmo e un pizzico di incoscienza nell’avventura di raccontare oltre un anno di guerra in Ucraina. “Quattro donne e otto uomini, tre freelance, quattro televisivi, una radiofonica, quattro della carta stampata. Esordienti e veterani”, come spiega Garibaldi nell’introduzione del libro. “Improvvisamente – prosegue – non basta TikTok, non basta Facebook, né Twitter. Occorre qualcuno che metta in fila le cose, disegni un contesto, tenti di spiegare”.

