Crisci&Partners e GC Governance Consulting, alleanza per crescere nella corporate governance

Realizzata una partnership per migliorare l’offerta dei servizi di consulenza per il buon governo delle società

Due importanti aziende nel campo della consulenza per il governo delle società, GC Governance Consulting e Crisci&Partners – Shareholders and Board Consulting, hanno recentemente stretto una partnership strategica al fine di aumentare la presenza autorevole e l’offerta competente di servizi e assistenza al buon governo delle società.

Negli ultimi anni, la qualità del governo d’impresa si è rivelata un criterio fondamentale per gli investitori, gli operatori finanziari e altri stakeholder. Non riguarda solo le società quotate in Borsa, ma è diventata un elemento centrale per ogni tipo di impresa. La consulenza in materia di corporate governance è un settore altamente complesso, ma ricco di opportunità di sviluppo grazie all’acquisizione di competenze specializzate, all’integrazione di diverse discipline come management, legale e risorse umane, nonché all’esperienza sul campo.

Rispondere alla domanda di consulenza

“Nelle imprese, anche in quelle di medie dimensioni, c’è oggi una crescente consapevolezza del valore strategico di una buona organizzazione della governance, certamente anche indotta dai rischi della non conformità ai princìpi ESG. La partnership vuole rispondere alla domanda di consulenza che accompagna questa tendenza: mettere in comune competenze ed esperienze ci permetterà un salto di qualità nella crescita” ha dichiarato Lucio de Luca, amministratore unico di GC Governance Consulting.

“Lo sviluppo e il crescente riconoscimento del valore strategico e competitivo della Corporate Governance e l’attenzione al ruolo sociale e istituzionale che svolge, elevano di molto le domande di professionalità, innovazione ed esperienze specializzate di qualità dei servizi professionali. La partnership nasce nella condivisione attiva di questa evoluzione, creando utile sinergia e rendendo disponibili al cliente le diverse focalizzazioni professionali ed esperienze, consolidando le leadership proprie delle due società” ha commentato Giuseppe Crisci, presidente di Crisci&Partners – Shareholders and Board Consulting.

Cos’è GC Governance Consulting

GC Governance Consulting è stata fondata nel 2001 da Susanna Stefani ed è specializzata nel supporto ai consigli di amministrazione e agli amministratori delegati in diverse aree. Tra i servizi offerti vi sono l’autovalutazione e il miglioramento delle performance, la ricerca di executive, la definizione delle politiche di remunerazione, la gestione dei rischi, il rafforzamento dei sistemi di controllo interno e la riorganizzazione e valutazione delle competenze manageriali. I partner di GC Governance Consulting vantano esperienze come CEO, consiglieri di amministrazione o dirigenti senior nei settori legale-societario e della corporate communication. Grazie alle competenze multidisciplinari e all’ampia esperienza professionale e manageriale, la società è in grado di affrontare e guidare il cambiamento delle aziende verso uno sviluppo sostenibile. GC Governance Consulting ha sedi a Milano, Roma e Torino e conta su una squadra composta da 35 professionisti. Inoltre, fa parte del network globale Signium, presente in 30 Paesi con 46 uffici.

Cos’è Crisci&Partners – Shareholders and Board Consulting

Crisci&Partners – Shareholders and Board Consulting è una società di consulenza fondata a Milano nel 2008 da Giuseppe Crisci. Si concentra esclusivamente sulla corporate governance, offrendo assistenza agli azionisti, ai consigli di amministrazione, ai comitati e ai collegi sindacali. La società si impegna nel migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi di governo delle società, fornendo servizi di valutazione della board e successione (come piani di rinnovamento del consiglio in base alla strategia aziendale, ricerca di consiglieri e sindaci, presidenti e amministratori delegati). Oltre a lavorare con imprese quotate e multinazionali, Crisci&Partners supporta anche le imprese familiari private nelle questioni legate alla gestione e alla successione.