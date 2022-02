Crescita, inflazione, caro-energia: perché tante nubi? Le Lancette dell’economia lo spiegano sabato 12

Perché a inizio anno l’economia ha frenato? Come se ne uscirà? Lo spiegano “Le lancette dell’economia” di Galimberti e Paolazzi sabato 12 febbraio su FIRSTonline

L’economia mondiale ha iniziato il 2022 con un passo falso: cosa ha determinato la brusca frenata della ripresa nell’anno nuovo? C’è un’unica causa o sono molteplici? Temporanee o durature? Quali settori ne sono più colpiti? In che modi l’aumento dei prezzi può intralciare la crescita? La vivacità dell’inflazione ha sorpreso verso l’alto anche Le lancette dell’economia? In cosa e in che misura ha deviato dalle prevedibili tendenze di fondo? Le forze deflazionistiche si sono fatte meno potenti e pressanti? Cosa c’è dietro lo shock del costo dell’energia? E il costo che impera su tutti gli altri, cioè i salari, sta gettando benzina sul fuoco? Le Banche centrali stanno rincorrendo l’accelerazione dei prezzi, o hanno fatto bene finora ad agire con circospezione, anziché alzare i tassi un anno fa, come molti blasonati economisti suggerivano? Tassi su e azioni giù: è un riflesso pavloviano inevitabile? Perché il dollaro oscilla qual foglia al vento? Quali variabili determineranno la sua tendenza?

