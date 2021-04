Covid e ripresa: a che punto siamo? Le Lancette rispondono

A che punto è la notte pandemica sull’economia? E la ripresa dalla più violenta recessione mai sperimentata in tempi moderno? Sabato 10 su FIRSTonline rispondono Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

A che punto è la notte pandemica calata sull’economia? E la ripresa dalla recessione più violenta mai sperimentata in tempi moderni di pace (tsunami la battezzammo tredici mesi fa)? Il recupero come si sta diffondendo tra paesi e tra settori? E c’è un legame tra gli uni e gli altri? Da cosa dipende la performance nelle diverse aree del Mondo? Utilizzando in modo innovativo, e leggermente audace, alcuni indicatori qualitativi, Le lancette dell’economia danno una risposta non scontata e diversa rispetto alla lettura che si sente spesso nella narrazione comune.

Le Lancette sono la rubrica mensile di analisi della congiuntura che da un quarto di secolo viene curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, e che vanta numerosi tentativi di imitazione, quasi quanti quelli della Settimana enigmistica. In effetti, spesso capire l’andamento dell’economia è difficile quanto decifrare e risolvere un enigma. Composto da molti elementi, tra cui ci sono, oltre a tutte le variabili reali (indici di produzione, vendite al dettaglio, occupazione, export, import, e chi più ne ha più ne metta) anche l’inflazione, i tassi di interesse, le grandezze monetarie, le valute, le materie prime, le Borse.

Con sullo sfondo, ma tenute ben presenti nella redazione, le trasformazioni strutturali. A tutto ciò si aggiungono i fenomeni meta-economici, che incidono sulla fiducia e sui comportamenti, come il virus Covid-19 ci ha tristemente ridimostrato. Perciò le Lancette si presentano come un polittico, composto da quattro articoli: il sommario, la parte sull’economia reale, quella sull’inflazione e, dulcis in fundo, il pezzo dedicato a tassi, valute e Borse. Da domani solo su FIRSTonline le Lancette di aprile 2021.