Conte si è dimesso, da mercoledì le consultazioni

In mattinata sono arrivate le attese dimissioni del premier, ora la palla passa nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si lavora per un Conte ter ma diverse ipotesi sono aperte: al Senato nasce il gruppo dei Responsabili, che fa capo al Centro Democratico di Tabacci.

Giuseppe Conte si è dimesso. E’ ufficialmente terminato stamattina, poco dopo mezzogiorno, il Governo Conte bis, e adesso la palla passa nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro tra i due, al Quirinale, è stato abbastanza veloce: poco meno di mezz’ora per formalizzare le dimissioni, già decise ieri dal presidente del Consiglio che nel frattempo continua a lavorare per una nuova maggioranza e per dar vita ad un Conte ter, anche se non sono escluse altre ipotesi: la cosiddetta maggioranza Ursula, aprendo alla partecipazione di un maggior numero di forze politiche europeiste, oppure un governo tecnico, o ancora un governo che possa contare sui cosiddetti “Responsabili” (dalle diverse opzioni dipenderà anche la conferma o meno di Conte).

Quest’ultima ipotesi, o comunque quella di un esecutivo che possa contare su nuovi sostenitori in modo da ottenere una solida fiducia soprattutto al Senato, sta crescendo nelle ultime ore: sotto la regia del leader del Centro Democratico Bruno Tabacci, è infatti nato a Palazzo Madama il gruppo dei “Responsabili”, una formazione di parlamentari che vorrebbe organizzarsi anche alla Camera in modo da offrire al nuovo Governo un appoggio organizzato e non “raccogliticcio”, come è stato più volte detto in questi giorni. Questo nuovo gruppo, stando alle parole del senatore Gregorio De Falco che vi prenderà parte, ha come priorità “la salute e la gestione della pandemia”. Ecco perché appoggerebbe un governo soprattutto nell’ottica di dare stabilità al Paese e di approvare il Recovery Plan. Da escludere invece per ora, per vari motivi, il ritorno alle urne.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – recita il breve comunicato stampa del Quirinale -, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio“. Conte rimane dunque in carica, come da prassi, per gli affari correnti, ma la partita è ancora completamente aperta.