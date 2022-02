Consip ha aggiudicato la gara “Data management”: ecco a chi

L’iniziativa dal valore di 213 milioni di euro fa parte delle gare strategiche ICT in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella Pa

Consip ha aggiudicato la gara “Data Management”: l’iniziativa del valore di 213 milioni e suddivisa in sei lotti, che intende fornire supporto tecnologico e metodologico alle Pa nel processo di digitalizzazione, sarà attivata entro il mese di marzo. L’accordo quadro fa parte delle gare strategiche ICT in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella Pa.

Nel dettaglio, la gara ha per oggetto l’aggiudicazione di un accordo quadro “misto”, in parte a condizione tutte fissate della durata di 18 mesi a cui le amministrazioni potranno accedere in modalità “a ordine”, per stipulare, rapidamente ed agevolmente, contratti esecutivi con i fornitori aggiudicatari, e in parte a “rilancio competitivo”, per rispondere a particolari esigenze di nuovi sviluppi ed iniziative specifiche a carattere progettuale.

I servizi applicativi si concentrano su quattro aree tematiche:

• “Data Warehouse e Business Intelligence” – strumenti e soluzioni di analisi dati

• “Big Data/Analytics” – attività, metodologie e strumenti per l’analisi di grandi quantità di dati

• “Open Data” – produzione dati e documenti di tipo aperto con relativi metadati

• “Artificial Intelligence/Machine Learning” – tecnologie cognitive, analisi predittiva e applicazioni intelligenti

Ai servizi applicativi si aggiungono quelli di Program management, per supportare le amministrazioni nel coordinamento e nel monitoraggio dei progetti attivati.

Con questa iniziativa, come per le precedenti gare già pubblicate, si è puntato ad incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche mediante lotti di piccole dimensioni e requisiti di partecipazione adatti allo specifico mercato: sono state presentate un totale di 45 offerte da parte di 17 concorrenti diversi (per complessivi 76 operatori economici).

