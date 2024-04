Confitarma, il Presidente Mario Zanetti rivendica più spazio per il trasporto marittimo in Confindustria

Il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, ha lanciato un chiaro messaggio ai candidati alla presidenza di Confindustria, chiedendo un ruolo centrale per il trasporto marittimo

Il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, sembra avere chiaro in mente il suo obiettivo: far sentire la voce dell’industria del trasporto marittimo nazionale all’interno di Confindustria come mai prima d’ora. In una nota ufficiale indirizzata ai candidati alla presidenza di Confindustria selezionati dalla Commissione di Designazione, Garrone e Orsini, Zanetti ha lanciato un chiaro messaggio, affermando che è giunto il momento di dare maggiore centralità a questo settore vitale per l’Italia e per il Paese.

“Riteniamo doveroso” – ha affermato Zanetti – “che, in considerazione della sua strategicità e importanza per l’industria italiana e per il Paese, il trasporto marittimo trovi il giusto spazio nel programma di governo della casa comune dell’impresa italiana e una adeguata rappresentanza nella sua governance”.

La nota inviata da Confitarma non solo espone le priorità dell’industria dello shipping nazionale, ma affronta anche temi di ampio respiro, dal processo di transizione verso una economia più verde alla semplificazione e digitalizzazione dell’ordinamento, agli investimenti e alle specifiche istanze del settore.

Tra le questioni trattate si evidenziano la crescente perdita di competitività della bandiera italiana, la necessità di rivedere la normativa sul lavoro marittimo con l’obiettivo di semplificarla per contrastare la carenza ormai strutturale di lavoratori marittimi italiani, l’impatto significativo dell’Ets (Sistema di Scambio di Quote di Emissione) sul settore, e l’importanza degli incentivi al trasferimento modale.

“Tutte le nostre istanze – ha concluso Zanetti – sono accomunate da un fattore comune: la competitività dell’industria marittima italiana, che va valorizzata, promossa e rilanciata con azioni sistemiche che devono necessariamente coinvolgere anche, ed in primis, Confindustria”.