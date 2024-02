Confindustria, Garrone in testa nella corsa alla Presidenza: ha già in tasca più del 20% dei voti in assemblea

Nella corsa alla Presidenza di Confindustria parte bene Edoardo Garrone che è in testa e ha già oltre il 20% dei consensi. Il candidato unico da sottoporre al voto dell’Assemblea sarà designato dal Consiglio generale del 4 aprile

Comincia bene per Edoardo Garrone, Presidente di Erg e del Sole 24 Ore, la corsa alla Presidenza di Confindustria. Ha già in tasca il tasca oltre il 20% dei voti in assemblea e perciò salta la fase delle consultazioni iniziali e va direttamente al voto di designazione del Consiglio generale di Confindustria del prossimo 4 aprile. Lo hanno comunicato ieri i tre Saggi (Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi), secondo cui Garrone “ha certificato di poter disporre di un consenso che supera il 20% del totale dei voti”.

I Saggi proseguiranno le consultazioni con le associazioni sugli altri candidati e cioè Antonio Gozzi, Alberto Marenghi e Emanuele Orsini in vista del Consiglio generale che sceglierà il nome di un solo candidato alla Presidenza da proporre all’Assemblea del 23 maggio.