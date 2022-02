Concorso scuola secondaria 2022 al via dal 14 marzo: ecco le date e le informazioni sulla prova scritta

Il concorso scuola secondaria 2022 metterà in palio 26mila cattedre. 400mila i candidati. Ecco le regole generali, il calendario, i dettagli sulla prova scritta e le sedi d’esame

Dopo oltre un anno di attesa sono state pubblicate le date delle prove scritte valide per il concorso per la scuola secondaria 2022 che mira a riempire oltre 26mila cattedre di medie e superiori. Secondo il calendario pubblicato oggi, mercoledì 23 febbraio, dal ministero dell’Istruzione le prove scritte cominceranno il 14 marzo per concludersi quasi un mese dopo. Il 13 aprile.

Concorso scuola secondaria 2022: le regole generali

Il concorso prevede due prove. La prima, da eseguire al computer, sarà uno scritto a risposta multipla. Ci saranno 50 domande con 4 opzioni di cui una sola esatta. 40 quesiti saranno sulla materia di insegnamento, 5 sulla lingua inglese e altrettanti sugli strumenti digitali. Per rispondere ci saranno 100 minuti di tempo. Il punteggio massimo raggiungibile sarà pari a 100 punti, per passare ne serviranno 70.

Concluso lo scritto si passerà alla prova orale incentrata su una lezione simulata. Anche in questo caso si potrà arrivare ad un massimo di 100 punti. Complessivamente si potrà arrivare però a 250 perché ai 100 punti dello scritto e ai 100 dell’orale si aggiungono i 50 derivanti dai titoli.

Concorso scuola secondaria 2022: le sedi d’esame

Le prove scritte si terranno nella Regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. La sede specifica sarà individuata dagli Uffici scolastici regionali (Usr) competenti e sarà resa nota almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove.

Il calendario delle prove scritte

Come detto, le prove scritte per il concorso ordinario indetto per reclutare docenti per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado partiranno lunedì 14 marzo e si concluderanno mercoledì 13 aprile. Il calendario pubblicato dal ministero dell’Istruzione prevede che le prove si svolgano nei seguenti giorni: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022.

Ad eccezione del 14-15 marzo, quando si svolgerà una sola prova nel pomeriggio, negli altri giorni sono previsti due turni: uno al mattino e uno al pomeriggio.

