Osservatorio Anima sul risparmio delle famiglie italiane, autunno 2024

In lieve calo il sentiment sull’Italia e sulla situazione personale. L’inflazione resta preoccupante ma gli italiani continuano a fare progetti. Fra i prodotti finanziari, i PAC sono sempre più conosciuti e sempre più diffusi. Dopo due anni, in ripresa l’attenzione per la sostenibilità negli investimenti

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa dall’Osservatorio Anima sul risparmio delle famiglie:

Milano, 4 novembre 2024 – Un po’ meno ottimisti sulla condizione del Paese e sulla propria situazione personale, preoccupati dall’inflazione, ma non rinunciano a fare progetti. Negli investimenti cresce l’interesse per i Piani di Accumulo (PAC) e risale l’attenzione alla sostenibilità, invertendo un trend in atto da un paio di anni. Queste sono solo alcune delle evidenze che emergono dall’edizione autunnale dell’Osservatorio ANIMA 2024, condotta in collaborazione con le società di ricerca di mercato Eumetra e Research Dogma.

L’indagine, realizzata via internet, conduce un monitoraggio regolare dei trend, le necessità e le abitudini delle famiglie italiane in tema di finanza, risparmio e investimenti. Lo studio è stato condotto tra il 3 e l’11 settembre 2024 su un campione di 1.003 adulti “bancarizzati”, ovvero titolari di un conto corrente bancario o libretto bancario/postale e con accesso ad Internet, rappresentativo di circa 35 milioni di persone. Di questi, il 50% è anche investitore.

PAESE E SITUAZIONE PERSONALE, ITALIANI UN PO’ MENO OTTIMISTI

Il 21% dei bancarizzati e il 27% degli investitori ritiene che la situazione economica dell’Italia sia migliorata rispetto a un anno fa: percentuali in lieve diminuzione rispetto alla primavera (quando erano rispettivamente del 23% e 30%), ma superiori rispetto all’autunno 2023.

Per quanto concerne le attese per il prossimo anno, il 20% dei bancarizzati e il 26% degli investitori prevede un miglioramento della situazione economica del Paese nei prossimi 12 mesi, con un leggero calo rispetto alla rilevazione precedente. Anche le aspettative sulla propria situazione personale registrano una lieve diminuzione degli ottimisti; il 26% dei bancarizzati e il 30% degli investitori sono comunque fiduciosi che la loro condizione personale migliorerà nel giro di un anno.

L’INFLAZIONE IMPENSIERISCE, MA NON FRENA I PROGETTI

L’inflazione resta un problema sentito: per il 52% dei bancarizzati e il 43% degli investitori l’aumento dei prezzi rappresenta ancora un problema significativo, in crescita rispettivamente di 2 e 3 punti percentuali rispetto alla primavera 2024. La preoccupazione è particolarmente forte tra gli intervistati di età compresa tra i 55 e i 64 anni, il 58% dei quali è convinto che l’inflazione rappresenterà ancora un problema in futuro. Ciononostante, il numero medio di progetti per individuo è in leggera crescita (+0,1), attestandosi a 2,6. Per finanziare tali progetti, gli italiani ricorrono a diverse strategie, dalla riduzione delle spese superflue (58%), all’accumulo di denaro per risparmiare o investire (51%) all’ottimizzazione della gestione dei risparmi (31%).

La capacità di risparmio degli italiani, infine, registra un certo calo – in parte per un effetto stagionalità – e scende dal 57% al 51% tra i bancarizzati e dal 77% al 68% tra gli investitori.

RISPARMIO E INVESTIMENTI: PAC SEMPRE PIÙ CONOSCIUTI E DIFFUSI

Guardando agli investimenti, il 55% dei bancarizzati e il 74% degli investitori investirebbe in prodotti finanziari, il 33% e 34% rispettivamente in immobili.

La propensione a investire, nonostante una leggera diminuzione, si mantiene significativa: il 23% dei bancarizzati ritiene sia un buon momento per investire, contro un 18% che pensa non sia per nulla un buon momento.

Crescono la conoscenza e la diffusione dei Piani d’accumulo del capitale. Il 32% dei bancarizzati e il 36% degli investitori dichiara di conoscerli e ne ha aperto almeno uno il 21% dei bancarizzati e il 37% degli investitori, in aumento rispettivamente di 8 e 12 punti percentuali rispetto alla primavera.

TORNA A CRESCERE L’INTERESSE PER LA SOSTENIBILITÀ

Scegliere prodotti e servizi sostenibili, a basso impatto ambientale e sociale, resta “molto” o “abbastanza” importante per l’81% dei bancarizzati e l’84% degli investitori, nonostante un leggero calo su base semestrale.

Significativa, dopo diverse rilevazioni, l’inversione di tendenza nell’aumento di chi sostiene di preferire il rendimento alla sostenibilità, che proseguiva ininterrotto da settembre 2022: oggi il 57% dei bancarizzati e il 50% degli investitori attribuisce più importanza alla sostenibilità rispetto al rendimento finanziario, in aumento dal 49% e dal 45% di marzo.

Nota metodologica

Il presente documento contiene i risultati della rilevazione (semestrale) dell’Osservatorio ANIMA, condotta dal 3 all’11 settembre 2024, su un campione di 1.003 “bancarizzati”, ovvero possessori di un conto corrente/libretto bancario/postale, con accesso al Web, rappresentativo di circa 35 milioni di italiani. Le interviste sono state svolte tramite metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Il questionario prevede domande standard su cui costruire un trend di medio lungo periodo relative ai progetti degli italiani e alle strategie per realizzarli, al possesso attuale e alla soddisfazione per prodotti di risparmio/investimento nonché a prefigurazioni. Il questionario è inoltre costituito da domande non ricorrenti legate all’attualità. La somma dei valori può essere leggermente diversa da 100, per via di arrotondamenti.