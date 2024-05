Cherry Bank e Sorec acquistano un portafoglio Npl da oltre 1,2 miliardi da Hoist Finance

L’operazione di mercato secondario riguarda un portafoglio composto da crediti al consumo per un totale di oltre 200mila linee di credito: sinergie sviluppate dalla fase di analisi, due diligence, acquisizione fino alla gestione per favorire una lavorazione efficiente delle posizioni

Cherry Bank, istituto di credito specializzato nei servizi di supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali, e Sorec, società leader nella lavorazione dei crediti finanziari, bancari e assicurativi che dal 2010 investe direttamente in portafogli Npl, comunicano l’acquisto congiunto di un portafoglio di “Non performing loans” (Npl) del valore nominale di oltre 1,2 miliardi di euro di titolarità di veicoli di cartolarizzazione riferiti a Hoist Finance. L’operazione di mercato secondario riguarda un portafoglio composto da crediti al consumo per un totale di oltre 200mila linee di credito. Rispetto all’acquisto, circa 840 milioni di GBV, ovvero circa 63.000 linee saranno di proprietà di Cherry Bank, mentre circa 430 milioni di GBV, ovvero 141.000 linee andranno a sommarsi al portafoglio proprietario di Sorec.

“L’evoluzione del mercato secondario del credito deteriorato ha lanciato nuove sfide agli operatori che vogliono rimanere focalizzati su questo segmento, dove è necessario adottare nuove strategie e modelli di collaborazione. Da sempre l’allineamento di interessi è stata la chiave di successo degli operatori, a cui si sono aggiunte forte specializzazione e sostenibilità delle lavorazioni. Questa partnership porta in campo tutti questi ingredienti a servizio di un mercato che continua ad innovare e ad innovarsi”, dichiara Laura Gasparini, Head of Market & Investments di Cherry Bank.

“Felici di essere parte, in modo sinergico, in questo deal insieme a Cherry Bank, ma ancor più orgogliosi che gli investimenti in tecnologie e crescita delle persone dia oggi i frutti attesi. Essere partner per noi è un riconoscimento del lavoro fin qui fatto e, mi auguro, possa essere volano di una ulteriore fase di crescita dell’azienda” afferma Massimiliano Ingrosso, fondatore e Ceo di Sorec.

Cherry Bank S.p.A. è la Banca guidata da Giovanni Bossi, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL e nell’acquisto dei crediti fiscali. Offre ai privati un ampio ventaglio di servizi bancari, sia fisici che digitali, con un’attenzione anche verso l’ambito del Wealth Management per individuare soluzioni di risparmio ed investimento su misura. Una Human Bank italiana che nasce da soci imprenditori e che con questo spirito affronta la realtà contemporanea del mondo del credito. Cherry Bank conta su circa 470 risorse, con filiali e hub territoriali in 6 regioni d’Italia, oltre alla sede di Padova. www.cherrybank.it.

Sorec è leader nella lavorazione dei crediti finanziari, bancari e assicurativi e dal 2010 investe direttamente in portafogli NPL. La società opera nel rispetto di regole improntate alla trasparenza, in osservanza delle più recenti normative sulla Privacy e in materia di antiriciclaggio. La capillare rete esattoriale di Sorec copre l’intero territorio nazionale. I successi dei propri negoziatori sono il risultato di equilibrio, tatto e determinazione. L’esperienza ultratrentennale e una continua attività formativa hanno permesso di vedere riconosciuta la professionalità della Società e di affinare nel tempo strategie comunicative, sempre nel pieno rispetto del codice etico e deontologico UNIREC. www.sorec.it.

