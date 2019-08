Commercialisti: redditi in crescita e ricavi a 7 miliardi

FIRSTonline | 8 Agosto 2019, 16:38

Si è spento a 76 anni l'economista romano: laureato in Bocconi, era entrato in Banca d'Italia nel 1967, arrivando a ricoprire la carica di direttore generale - E' stato ministro per meno di un anno, nel governo Letta - Mustier: "Grave perdita per il Paese".