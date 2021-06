Comdata rafforza la struttura di capitale e accelera lo sviluppo

La società attiva nella fornitura di servizi di Customer Management ha raggiunto un accordo con i propri partner finanziari per ridurre l’indebitamento e accelerare lo sviluppo – Houlihan Lokey ha agito da advisor

Comdata group, società attiva nella fornitura di servizi di Customer Management, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i propri partner finanziari che rafforzerà significativamente il bilancio della Società e accelererà lo sviluppo futuro del business.

Come risultato di questo accordo, l’indebitamento finanziario di Comdata sarà significativamente ridotto e il debito ripristinato sarà caratterizzato da condizioni di pagamento degli interessi più favorevoli. Il management della società aumenterà la sua partecipazione di minoranza al 40%, con 50 key manager che parteciperanno alla struttura azionaria, insieme allo sponsor Carlyle, mentre i creditori finanziari convertiranno parte del loro debito in strumenti finanziari partecipativi simili alle azioni.

Da advisor dell’operazione ha agito Houlihan Lokey, banca d’investimento con esperienza globale nell’M&A, mercato dei capitali, ristrutturazioni finanziarie e valutazioni, leader mondiale nel middle market.

Maxime Didier, amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’accordo che Comdata ha raggiunto con i suoi partner finanziari. Come azienda finanziariamente più forte, guardiamo al futuro con fiducia e ambizione. Con una maggiore flessibilità finanziaria e un Management Team altamente motivato, Comdata è ora in grado di sfruttare appieno il suo modello di business che combina in modo unico consulenza, tecnologia e servizi per fornire soluzioni specifiche basate sui bisogni del cliente. Il nostro slancio commerciale è buono, con recenti acquisizioni a portafoglio di nuovi grandi clienti, e siamo fiduciosi nelle nostre prospettive di crescita a lungo termine. Comdata è pronta a capitalizzare le opportunità di mercato esistenti e intende partecipare attivamente al prossimo consolidamento del settore”.

Massimo Canturi, presidente del consiglio di amministrazione ha dichiarato: “Comdata ha saputo navigare con successo nelle turbolenze dei mercati generate dalla pandemia. Il business ha continuato a svilupparsi stabilmente, e siamo stati in grado di garantire il massimo livello di qualità nel servizio ai nostri clienti. Questo è un chiaro segno della resilienza del nostro modello di business e della qualità delle nostre persone, che ci hanno permesso di guadagnare la leadership e di posizionarci favorevolmente per la crescita futura. Sono fiducioso che l’accordo raggiunto oggi migliorerà ulteriormente la capacità del Gruppo di cogliere le opportunità di mercato attuali e future”.

Marco De Benedetti, co-capo del team di advisory di Carlyle Europe Partners e membro del consiglio di amministrazione di Comdata, ha dichiarato: “Questo accordo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Comdata, in quanto permetterà al Gruppo di concentrarsi esclusivamente sul proprio business. Una struttura di capitale più forte aiuterà inoltre Comdata a raggiungere il proprio pieno potenziale nei suoi mercati principali”.

Informazioni su ComdataComdata è un fornitore di servizi globale e innovativo di Customer Management BPO [Business Process Outsourcing] con 30 anni di esperienza. L’azienda combina un’impronta internazionale con una forte competenza locale, con più di 50.000 dipendenti che lavorano con passione in 30 lingue in 4 continenti e 21 paesi.

Concentrandosi sulle esigenze e le opportunità di ogni settore, Comdata offre una gamma completa di soluzioni di gestione dei clienti “end-to-end” (acquisizione, mantenimento, servizio clienti, supporto tecnico e recupero crediti). Queste sono costruite su un portafoglio di servizi di livello mondiale che coprono la customer experience e la consulenza per la reingegnerizzazione dei processi, tecnologie digitali e all’avanguardia, operazioni con i clienti (front & back office). Con sede a Milano, Comdata offre l’eccellenza nel Customer Management a più di 670 marchi, tra cui alcuni dei più grandi nomi delle telecomunicazioni, dell’energia, delle banche, della mobilità, del retail e dell’e-commerce.