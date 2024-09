Coca-Cola brinda a un record storico: per la prima volta supera i 300 miliardi di capitalizzazione di Borsa

Le azioni di Coca-Cola hanno raggiunto un nuovo record a Wall Street, superando i 310 miliardi di dollari di capitalizzazione. Con margini di profitto in crescita, il gruppo ha potuto aumentare il dividendo per oltre 50 anni di fila

Coca-Cola ha toccato un nuovo record a Wall Street, portando la capitalizzazione dell’azienda oltre i 310 miliardi di dollari. Warren Buffett, celebre investitore e sostenitore di lunga data della Coca-Cola, detiene il 9% delle azioni dell’azienda e ha sempre considerato questa bevanda uno dei pilastri della sua strategia di investimento e della sua dieta (ne beve cinque al giorno). I numeri gli danno ragione: dall’inizio dell’anno, le azioni della Coca-Cola hanno registrato un incremento di quasi il 20%, superando la crescita di molti altri giganti del settore. Ma cosa ha riportato la famosa bibita frizzante alla ribalta?

Risultati record ed espansione globale

Mentre molti produttori di beni di largo consumo hanno risentito dell’inflazione e del calo dei consumi, Coca-Cola ha continuato a crescere. Nei primi sei mesi del 2024, l’azienda ha incassato 12,36 miliardi di dollari, battendo le stime del consenso degli analisti di 11,78 miliardi di dollari e con un profitto di 2,6 miliardi. L’utile per azione è stato di 0,84 dollari, contro i 0,81 previsti. Le vendite organiche sono esplose del 15%, ben oltre il previsto 9,6%. E non è tutto: l’azienda ha alzato le sue previsioni per il 2024, aumentando la crescita dell’utile per azione rettificato al 5-6% dal 4-5% e la crescita dei ricavi netti comparabili al 5-6% dal 4-5%.

Un fattore chiave del successo di Coca-Cola è la sua espansione nei mercati asiatici. In Paesi come India, Giappone, Filippine e Corea del Sud, le vendite sono aumentate significativamente, compensando la stagnazione in Europa e negli Stati Uniti. A ciò si aggiunge la potenza del marchio, che continua a essere uno dei più riconosciuti al mondo, facilitando l’espansione e la crescita.

Gestione dei prezzi e solidità dei dividendi

Coca-Cola ha anche dimostrato una notevole capacità di gestione dei prezzi. Nonostante un aumento medio del 10% dei listini solo l’anno scorso, le vendite non ne hanno risentito. Inoltre, l’azienda è conosciuta per la sua generosità nei dividendi, che ha aumentato per oltre 50 anni consecutivi e offrendo un rendimento del 2,71%.