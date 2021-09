Cnh spinge sullo spin off di Iveco e il titolo vola in Borsa

Entro fine gennaio, Cnh vorrebbe risolvere tutte le incombenze legali e burocratiche sullo spin off di Iveco – Subito dopo la quotazione sulla Borsa di Milano – Titoli della galassia Agnelli in rally

Cnh ingrana la quinta sullo spin off di Iveco. La notizia, anticipata dal Sole 24 Ore, mette le ali al titolo che, a Piazza Affari, si porta in vetta al FTSE Mib con un rialzo del 3,98% a 14,37 euro. L’attesa per le novità che potrebbero arrivare nelle prossime settimane sulla sua controllata, galvanizza anche le azioni Exor che guadagna il 2,74%. Acquisti anche su Stellantis, in crescita di oltre il 2% a 17,7 euro per azione.

Secondo Il Sole 24 Ore, dopo due anni dall’annuncio dello spin off e il naufragio delle trattative con i cinesi di Faw Jiefang, Cnh non avrebbe intenzione di perdere altro tempo. La società torinese infatti vorrebbe risolvere al più presto tutte le incombenze legali e burocratiche relative allo spin off di Iveco, la controllata che produce veicoli commerciali. La deadline è stata fissata a gennaio 2022. Subito dopo, la nuova Iveco Group, società che dovrebbe comprendere 8 brand (tra i quali Fpt, la divisione che si occupa di progettazione) sbarcherà alla Borsa di Milano con un valore di mercato che, in base alle previsioni, dovrebbe viaggiare tra i 5 e i 10 miliardi di euro.

Il nuovo corso sarà guidato dalle nuove figure manageriali che guideranno la nuova Iveco: il ceo designato, Gerrit Marx, e il cfo arrivato da Pirelli due giorni fa, Francesco Tanzi, il cui debutto è previsto per il 1° gennaio 2022.

Ma le novità sullo spin off non sono le uniche buone notizie provenienti da Torino. Ieri, mercoledì 15 settembre, Iveco e Nikola – la Tesla dei camion – hanno inaugurato a Ulm, in Germania, l’impianto di veicoli elettrici pesanti che inizierà la produzione entro fine anno. I primi modelli Nikola Tre prodotti presso lo stabilimento saranno consegnati a clienti selezionati negli Stati Uniti nel 2022.

“Nonostante tutte le sfide causate dalla pandemia, a livello industriale ma anche globale, che abbiamo dovuto affrontare fin dal primo annuncio di questa partnership, nel settembre 2019, è estremamente gratificante essere qui oggi come un solo team per assistere al compimento di tutto il nostro duro lavoro: un traguardo raggiunto nei tempi previsti e secondo i piani originali”, ha affermato Gerrit Marx durante il suo discorso inaugurale.

“Grazie alla comprovata competenza di Iveco e alla sua consolidata presenza, abbiamo fornito una Corporate Communications piattaforma su cui la tecnologia di Nikola può continuare a crescere e svilupparsi. Ora il nostro obiettivo principale è assicurare il successo di questa operazione e assumere congiuntamente la leadership nell’ambito del trasporto pesante a breve e lungo raggio che sia neutrale dal punto di vista dell’impatto climatico”, ha detto il ceo di Nikola, Mark Russell.