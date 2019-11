Cnh Industrial fa shopping in Australia

Il gruppo ha acquisito K-Line Ag, società australiana produttrice di attrezzi agricoli – Il titolo vola in Borsa

Cnh Industrial ha siglato un’intesa che le consente di acquisire K-Line Ag, società australiana produttrice di attrezzi agricoli. Lo comunica il gruppo in una nota, precisando che, con questa operazione, “il portafoglio prodotti di Case Ih e New Hollande Agricolture, i marchi globali di macchine agricole di Cnh Industrial, si arricchisce di attrezzature essenziali per la lavorazione del terreno e la gestione di residui, che sono la chiave per garantire una preparazione ottimale del letto di semina, fondamentale per la resa produttiva”.

Hubertus Mühlhäuser, Ceo di CNH Industrial, ha sottolineato che “l’acquisizione di K-Line Ag è un’altra dimostrazione concreta rispetto all’obiettivo dichiarato per il segmento Agriculture di ricercare acquisizioni strategiche per migliorare l’offerta dei vari brand e, al contempo, riaffermare il proprio ruolo di realtà consolidatrice del settore. Ora i nostri marchi – ha aggiunto – saranno in grado di servire ancora meglio i loro clienti, grazie all’eccezionale portafoglio di prodotti di K-Line Ag e a un team qualificato e competente che entra a far parte della famiglia CNH Industrial”.

Il titolo in Borsa di Cnh Industrial strappa al rialzo di oltre 4 punti percentuali, a 10,4 euro per azione.