Cnh compra Sampierana e si rafforza nelle macchine per le costruzioni

La società ha acquisito il 90% della società ed entro 4 anni dal closing salirà al 100% – Operazione da 102 milioni di euro

Cnh Industrial si rafforza nel settore delle macchine per le costruzioni, acquisendo il 90% di Sampierana, società specializzata nella produzione e nella vendita di miniescavatori, sottocarri e parti di ricambio. L’accordo prevede inoltre che, nei quattro anni successivi al closing operazione, Cnh salirà al 100%, ottenendo il controllo totale dell’azienda.

L’operazione complessiva, che avverrà su una base debt free cash free, vale 101,8 milioni di euro. Il corrispettivo, spiega Cnh in una nota, sarà finanziato con la liquidità disponibile, mentre il perfezionamento dell’operazione è atteso nel quarto trimestre del 2021.

“Quest’ultima acquisizione strategica darà un’accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni. L’eccezionale portfolio di Sampierana rafforza la nostra presenza in segmenti di mercato critici e fornisce ai nostri concessionari e clienti, prodotti leader di mercato che saranno supportati dei nostri brand, dalla nostra rete di distribuzione e dalla nostra esperienza in campo produttivo” ha detto Scott Wine, Ceo di CNH Industrial.

“Il gruppo Sampierana ha registrato anno dopo anno un trend positivo degli utili, in particolare in Europa, ed è rinomato per affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. L’ampio portafoglio prodotti, l’elevata capacità di personalizzazione e i prototipi esistenti di macchine elettriche costituiscono una combinazione ideale rispetto all’approccio focalizzato al cliente e attento alla sostenibilità di CNH Industrial, che consentiranno alla società di aumentare l’offerta propria di prodotti e tecnologie”, continua l’azienda.

A Piazza Affari il titolo Cnh Industrial guadagna lo 0,2% a 14,245 euro.