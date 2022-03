Cloud e Intelligenza Artificiale, Noovle e Tim Wcap lanciano la sfida per selezionare imprese innovative

L’iniziativa punta a individuare le realtà in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale – Per le selezionate possibile accordo con Noovle

Prende il via la “Noovle Cloud Challenge”, la call internazionale promossa da Noovle, cloud company del Gruppo Tim, e da Tim Wcap. La sfida ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, scaleup e piccole e medie imprese nazionali ed internazionali per individuare le realtà imprenditoriali più innovative negli ambiti dell’e-Health, della sostenibilità e delle tecnologie di virtualizzazione containers as a service, in grado di sfruttare tutte le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la challenge si avvale dell’ausilio di Tim Wcap – il programma di Open Innovation di Tim – che favorisce opportunità di business e di collaborazione con startup ready to market, piccole e medie imprese e scaleup, e del supporto di Mind the Bridge, organizzazione internazionale che fornisce consulenza per l’innovazione ad aziende e realtà governative.

Le proposte saranno valutate da una giuria composta da manager ed esperti e la premiazione si svolgerà a maggio nel corso di un evento dedicato con la partecipazione di Google Cloud. Inoltre, le imprese selezionate avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con Noovle.

Fino al 31 marzo si potranno presentare, attraverso la piattaforma di Tim Wcap, progetti innovativi riguardanti i seguenti ambiti:

Sanità digitale: soluzioni all’avanguardia, basate su Big Data e Intelligenza Artificiale, per la diagnosi, il monitoraggio e l’erogazione delle prestazioni sanitarie, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la gestione dei servizi lungo la filiera della salute.

Sostenibilità: soluzioni avanzate, basate su Big Data, cloud e Intelligenza Artificiale, in grado di supportare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (per esempio: riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, contenimento delle emissioni di CO2 ecc.).