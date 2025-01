Closing Ita-Lufthansa: Sandro Pappalardo presidente

In corso l’assemblea convocata per il closing dell’operazione e la nomina del nuovo cda che passerà da 3 a 5 componenti. C’è l’accordo sul presidente

In dirittura d’arrivo l’acquisizione di Ita la parte di Lufthansa. È iniziata alle 15 ed è ancora in corso l’assemblea chiamata a certificare l’ingresso ufficiale della compagnia tedesca nella società italiana. L’operazione prevede infatti l’acquisto da parte di Lufthansa del 41% di Ita.

L’assemblea è convocata per il closing dell’operazione, ma anche per la nomina del nuovo cda che passerà da 3 a 5 componenti. La chiusura dell’affare era inizialmente in programma per lunedì, ma le parti hanno deciso di prendersi qualche giorno di tempo in più per ultimare i dettagli, primo tra tutti la scelta del nuovo presidente.

Sandro Pappalardo presidente

Dopo giorni di negoziati, ci sarebbe finalmente l’accordo sulla nuova governance: il presidente della società sarà Sandro Pappalardo, pilota dell’aviazione militare, consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo. Jörg Eberhart, attuale head of Strategy di Lufthansa, ed ex Ceo di air Dolomiti, sarà invece nominato amministratore delegato.

A Pappalardo ed Eberhart si affiancheranno altri tre membri del cda di Ita: due di nomina italiana, una di nomina tedesca. Almeno due dei cinque saranno donne, così come previsto dalle norme.