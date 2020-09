Cinque Stelle incassa il Sì, Pd spera nella Toscana, Salvini a rischio

Come previsto il M5S si intesta da solo la vittoria, ma non è il trionfo ipotizzato anche se il governo è salvo – La vera cifra politica dipenderà dalle regionali, il dato più intrigante è il Veneto dove il trionfo di Zaia rischia di mettere in ombra Salvini

Mai commentare i risultati elettorali prima di conoscerli davvero e stavolta sono ancora più d’una le partite in bilico per cui solo stasera tardi o addirittura domani si potranno davvero tirare le somme. Qulalche provvisoria impressione a caldo è però lecita.

Partiamo dal referendum: il SI’ al taglio secco dei parlamentari va verso la vittoria che però non è un trionfo perchè solo due mesi nessuno avrebbe mai immaginato che il fronte del NO potesse raccogliere tra il 30 e il 35% malgrado tutte principali forze politiche di maggioranza (Cinque Stelle e Pd) e di opposizione (Lega e Fratelli d’Italia) fossero ufficialmente schierati per il Sì. Ma, come era facile prevedere, chi si intesta la vittoria del referendum è solo il Movimento Cinque Stelle che ha promosso la controversa riduzione dei parlamentari fin dall’inizio. Gli altri – Pd e opposizioni – si renderanno presto conto di aver portato l’acqua ma di non raccogliere il dividendo politico.

Il risultato del referendum lascia indenne il Governo (Conte si era alla fine pronunciato per il Sì) la cui sorte dipenderà in realtà dalla capacità o meno di gestire con successo il Recovery Fund.

In realtà la vera cifra politica dipenderà delle elezioni regionali e in particolare dall’esito del voto in Toscana, in Puglia e dal derby Zaia-Lega in Veneto.

La prima proiezione dice che in Toscana il centrosinistra con Giani è al 46% con 4 punti percentuali di vantaggio sulla leghista Ceccardi. Se finisse così Zingaretti per il Pd e Renzi per Italia Viva tirerebbero un bel sospiro di sollievo per lo scampato pericolo di un rbaltone leghista.

Ancora più incerto il risultato in Puglia dove Emiliano e Fitto sono al testa a testa e saranno poche migliaia di voti a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Per ora nessuna sorpresa in Liguria e Marche, dove il centrodestra è in vantaggio, e in Campania, dove il centrosinistra di De Luca è al comando.

Ma nel centrodestra il dato più intrigante è quello del Veneto dove si annuncia un trionfo del Governatore uscente, il leghista Luca Zaia. Ma la lista del Governatore arriverà addirittura a prendere più voti della lista della Lega? Se così fosse sarebbe uno smacco per Salvini, che già rischia di fallire la conquista della Toscana fino ad appannarne la leadership proprio a vantaggio del Governatore Zaia.