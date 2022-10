Cimolai Technology e Armando Cimolai Centro Servizi: nessun collegamento con Cimolai Spa

Riceviamo e volentieri una precisazione e una nota dei legali delle società Cimolai Technology e Armando Cimolai Centro Servizi che escludono collegamenti societari con Cimolai Spa oggi al centro di una turbinosa vicenda imperniata sull’uso maldestro dei derivati finanziari e spiegano le sfide tecnologiche nelle quali sono impegnate

Su incarico di Cimolai Technology S.p.A. e Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l., in riferimento all’articolo dal titolo “Cimolai, l’uso maldestro dei derivati mette in pericolo perfino un’azienda solidissima come quella di Pordenone”, pubblicato su First Online di domenica 16 ottobre u.s., l’avvocato Grava, che rappresenta legalmente le due società in questione, ci manda una precisazione ai fini di una “opportuna quanto doverosa rettifica del citato articolo” e una nota che volentieri pubblichiamo.

“Nell’articolo predetto si fa genericamente riferimento alla “famiglia Cimolai” in relazione alla proprietà di Cimolai S.p.A. ed alle note vicende che riguardano solo tale attività imprenditoriale. In particolare, nel corpo dell’articolo è riportato che nell’azienda, Cimolai S.p.A., “lavorano Luigi, Ivana e Roberto” quando in realtà Roberto Cimolai non lavora (né ha mai lavorato) in Cimolai S.p.A. essendo invece titolare sia della Cimolai Technology S.p.A. con sede in provincia di Padova e della Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l., con sede in provincia di Pordenone. Tale informazione è facilmente evincibile da una semplice ricerca su internet. Parimenti Ivana Cimolai, peraltro deceduta nel 2020, non ha mai lavorato in Cimolai S.p.A. essendo stata lei stessa un’imprenditrice. Anche tale informazione era ed è reperibile da una banale ricerca su internet.

Ci corre altresì l’obbligo di evidenziare che la Cimolai Technology S.p.A. e la Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l. sono società del tutto distinte, che non hanno alcun collegamento né societario né d’altro genere con Cimolai S.p.A. riferibile dall’ingegner Luigi Cimolai. L’improprio accostamento a Cimolai S.p.A., ed alle sue vicende, delle nostre assistite (Cimolai Technology S.p.A. e Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l.) nonché del loro titolare, Roberto Cimolai comporta una innegabile pubblicità negativa del tutto infondata – soprattutto in questo particolare momento storico – atteso che Cimolai Technology S.p.A. e Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l. sono due realtà molto solide ed in forte crescita apprezzate e riconosciute anche dal mondo dell’informazione e della stampa specializzata in economia e finanza; a tal proposito converrà solo ricordare che Il Sole 24 Ore ha censito la Cimolai Technology S.p.A. tra le aziende “Leader della crescita 2022”.

Appare pertanto di palmare evidenza che l’ingiusto (oltre che erroneo) accostamento di Roberto Cimolai alla struttura organizzativa nonché alle vicende della Cimolai S.p.A. di Luigi Cimolai male si attaglia con la realtà dei fatti e arrecherebbe un nocumento e danno sia dal punto di vista dell’immagine professionale che industriale dei nostri rappresentati. Alla luce di quanto sopra esposto e confidando nella nota professionalità della Vostra redazione e del dott. Bertone, Vi invitiamo a volere rettificare l’articolo citato ed a tal fine ci permettiamo di allegare una nota dettagliata che rappresenterebbe l’ideale completamento della rettifica, chiedendoVi di volercene dare cortese riscontro. RingraziandoVi per la gentile attenzione, porgiamo distinti saluti”.

NOTA SU CIMOLAI TECHNOLOGY E ARMANDO CIMOLSAI CENTRO SERVIZI

“Cimolai Technology e Armando Cimolai Centro Servizi sono due solide realtà capitanate da Roberto Cimolai

Cimolai Technology, fondata da Roberto Cimolai, crea in collaborazione con la controllata Armando Cimolai Centro Servizi attrezzature tecnologicamente avanzate per progetti speciali, fornendo soluzioni che soddisfano gli standard più elevati in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Insieme, le due solide realtà controllate da Roberto Cimolai, vantano numeri aggregati di assoluto rilievo:

Numero addetti: 350 persone (diretti ed indiretti);

Previsione Fatturato 2022: 70.000.000 Mio;

portafoglio ordini ad oggi: 150.000.000 Mio.

Fortemente radicata nel territorio in cui è nata ma presente a livello globale, Cimolai Technology è oggi capace di affrontare le sfide ingegneristiche più impegnative. Il suo ingresso nella prestigiosa classifica “Leader della crescita 2022” de Il Sole 24 Ore è la dimostrazione che persegue obiettivi di sviluppo sempre più ambiziosi. Tra questi, l’importante sfida ingegneristica che sta portando a compimento proprio in questo periodo, ossia la realizzazione del più grande sollevatore per navi al mondo “full electric”, un gigantesco motoscalo che entrerà in servizio presso il parco industriale e commerciale marittimo Hyak Tongue Point, ad Astoria, in Oregon. Possono competere per grado di innovazione e complessità altre due soluzioni speciali firmate Cimolai Technology.

La prima è il carrello a pianale FBT 300 per il progetto Europropulsion di Avio and Ariane Group, nella Guyana Francese, un‘attrezzatura imponente, specificamente ideata per il sollevamento, il trasporto e l’installazione, con precisione millimetrica, dei grandi motori a propellente solido “boosters” dei lanciatori spaziali Ariane 6 e Vega C. La seconda è rappresentata dalle 23 gru a braccio (RBC) in servizio presso il cantiere di Saudi Aramco a King Salman lnternational Complex, in Arabia Saudita. Di 8 tipi, con dimensioni e portate diverse, queste gru offrono una capacità massima di sollevamento sbalorditiva: ben 100 tonnellate a 65 metri di sbraccio. Cimolai Technology, presente nei giorni scorsi a MONACO YACHT SHOW 2022, la fiera internazionale dei superyacht ospitata dal Principato di Monaco, e a BREAKBULK AMERICAS 2022, la principale kermesse dedicata al settore project cargo, organizzata a Houston, in Texas, è orgogliosa del suo ruolo di ambasciatrice nel mondo di un know-how tecnologico tricolore di primissimo ordine.