Christie’s e la designer Lela Rose insieme per la moda wedding

La designer Lela Rose di abiti da sposa con sede a New York con gioielli di Christie’s crea stili di matrimonio moderni mescolando personalità e glamour. Una nuova moda dove il diadema del matrimonio diventa anche accessorio moda per trasformare una borsa o una serata speciale.

Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Mentre questa filastrocca ha dettato la moda del matrimonio per secoli, la sposa di oggi sta trovando nuovi modi per interpretare il detto o liberarsene del tutto. Rose concepisce la sua ambita linea da sposa pensando a tocchi personali, come scambiare un abbellimento con un cimelio di famiglia o ricamare l’orlo di ogni abito con la data del matrimonio della sposa in filo blu.

Credendo che i gioielli per il giorno del matrimonio debbano sembrare ugualmente adattati allo stile e alla storia della sposa, Christie’s ha collaborato con Rose per il suo primo video At Your Service, che mette in luce un nuovo progetto per le vendite private.

“Uno dei servizi specializzati offerti da Christie’s, che la maggior parte dei clienti non conosce, è l’approvvigionamento su misura di gemme, diamanti e gioielli speciali su richiesta dei clienti”, spiega Angelina Chen, specialista senior di gioielli presso Christie’s New York.

All’interno del nuovissimo Atelier nuziale di Lela Rose, la designer ha condiviso suggerimenti per lo styling della sposa moderna con Neda Whitney, responsabile del marketing per Christie’s Americas, mentre abbinava la sua collezione da sposa primavera 2022 a gioielli squisiti acquistati da Christie’s. I look risultanti mostrano tre capi versatili che possono essere adattati per essere indossati molto dopo il grande giorno.





“Mi è piaciuto molto lavorare con Christie’s per modellare gioielli simili a cimeli in modi moderni e inaspettati”, afferma Rose.

“I diademi stanno avendo un momento in questo momento”, dice Chen. Sebbene questi seducenti ornamenti offrano quel “momento principessa” da sposa per eccellenza, molti sono convertibili, consentendo alle spose di massimizzare il loro guardaroba molto tempo dopo il giorno del loro matrimonio.

“La maggior parte delle persone non sa che molti diademi antichi sono stati realizzati per un uso multifunzionale”, spiega Chen. “Molti possono essere indossati come collane con accessori speciali. Gli elementi possono anche essere tolti e usati come spille. “











Le donne di centinaia di anni fa hanno capito il valore di un pezzo versatile, afferma Chen, uno dei tanti motivi per cui i gioielli storici, come la spilla georgiana nella foto sopra, sono perfetti per gli ensemble nuziali. Le spille possono anche trasformare una borsa o una fascia in un accessorio di spettacolo.

“Quando un cliente richiede un pezzo su misura, ci procuriamo il meglio disponibile”, afferma Chen. “Per la sposa moderna che cerca qualcosa di veramente unico nel suo giorno speciale – e che spera di poter forse usare di nuovo il pezzo – questi gioielli si adattano perfettamente al conto.”