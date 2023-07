Cherry Bank offre rendimenti fino al 5% sui depositi vincolati del conto corrente

I nuovi tassi di interesse si applicano all’opzione Cherry totalmente digitale e a canone zero. L’offerta, in esclusiva per persone fisiche e famiglie offre un rendimento massimo annuo lordo del 5% per un periodo di cinque anni. Al momento è il miglior tasso sul mercato

Cherry Bank, banca specializzata nella creazione di valore attraverso servizi di supporto alle imprese, trasformazione di portafogli NPL e acquisto di crediti fiscali, ha annunciato un aumento dei tassi di interesse per l’opzione Cherry vincolato del conto corrente online. Questa opzione, disponibile esclusivamente per persone fisiche e famiglie, offre un rendimento massimo annuo lordo del 5% per un periodo di cinque anni. I nuovi tassi saranno applicati solo ai vincoli di nuova apertura e non a quelli già sottoscritti in precedenza, e saranno disponibili sia per i nuovi clienti che per coloro che hanno già un conto corrente online presso la banca. L’opzione Cherry è un prodotto totalmente digitale, a canone zero.

Questa mossa segue il recente aumento al 3,5% del rendimento per il conto recall, una soluzione svincolabile con un preavviso di 32 giorni.

Con queste nuove tariffe, Cherry Bank si posiziona come leader in Italia per il rendimento mensile previsto tra tutti i concorrenti del settore.

Bossi, Cherry Bank: “offrire ai propri clienti una solida opportunità di rendimento”

“Il mercato dei conti deposito negli ultimi mesi è diventato molto competitivo e questa decisione strategica nell’alzare i tassi di interesse del conto online fino ad un 5% lordo annuo in 5 anni, rendendone particolarmente interessante l’impiego, riflette l’impegno di Cherry Bank – che aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) – nel fornire ai propri clienti una solida opportunità di rendimento in un contesto economico come quello attuale che richiede un approccio oculato nella gestione finanziaria” ha dichiarato Giovanni Bossi, AD e azionista di maggioranza di Cherry Bank, alla luce anche di quanto emerso negli ultimi giorni durante l’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

“In un periodo in cui molti investimenti tradizionali possono essere caratterizzati da rendimenti modesti o volatilità, abbiamo deciso di offrire ai correntisti un’opzione attraente per far crescere i loro risparmi in modo redditizio. Anche perché, con il prossimo rialzo dei tassi di interesse voluto dalla BCE per contrastare il fenomeno dell’inflazione, investire in maniera sicura in un conto deposito conviene sempre di più” ha aggiunto l’ad della banca.

Opzioni rendimento per vincoli sottoscritti fino al 5%

Di seguito una tabella con le opzioni rendimento per vincoli sottoscritti dal 7 luglio 2023 che Cherry Bank ha deciso di applicare.

Cos’è Cherry Bank

Cherry Bank nasce dalla fusione per incorporazione del servicer Cherry 106 nell’istituto di credito padovano Banco delle Tre Venezie. La banca, guidata da Giovanni Bossi è specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella trasformazione di portafogli di crediti deteriorati (NPL) e nell’acquisto di crediti fiscali. La banca offre servizi di banca digitale diretta e wealth management ai clienti privati, fornendo soluzioni personalizzate per il risparmio e gli investimenti. Fondata da imprenditori italiani, Cherry Bank si impegna a essere una banca “umana” e affronta le sfide attuali del settore creditizio. Attualmente, Cherry Bank ha 276 dipendenti e 6 filiali, oltre alla sede principale a Padova.