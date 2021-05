CheBanca! si allea con Nexi nei pagamenti digitali

“L’accordo permetterà di ampliare la gamma di carte di pagamento a disposizione della clientela di CheBanca

CheBanca! ha stretto un’alleanza con Nexi per la gestione dei pagamenti digitali. “L’accordo permetterà di ampliare la gamma di carte di pagamento a disposizione della clientela di CheBanca!”, scrive in una nota la società del gruppo Mediobanca.

Nel dettaglio, oltre alle carte di debito internazionali, i clienti di CheBanca! avranno a disposizione diverse carte di credito Nexi: dalle Classic a quelle di più alto profilo come Excellence, Prestige e Black, “tutte dotate di tecnologia contactless, abilitate alla virtualizzazione su dispositivi mobili e complete di una copertura assicurativa e una tutela legale su tematiche di cyber-risk£, prosegue la nota.

Inoltre, in base all’accordo, i clienti CheBanca! “potranno contare su tutti i servizi digitali garantiti dalla piattaforma tecnologica di Nexi. Dal controllo delle spese, con la possibilità di personalizzare l’impostazione dei limiti di acquisto, fino alla virtualizzazione delle carte su smartphone e sugli indossabili tech. Avranno poi a disposizione un servizio clienti 24/7, fruibile via app, web e telefono, per avere informazioni sulla carta, per la sua gestione, oltre che per il blocco in caso di furto o frode”.