Chagall, “Le cri de liberté” a Nizza. Esposto il dipinto “Pourim” che i nazisti nel 1937 presentarono come arte degenerata

Per chi si reca in Costa Azzurra vale l’occasione per riscoprire l’Opera di Marc Chagall. La mostra propone un percorso crono-biografico presentato nella nuova prospettiva dell’impegno politico di Chagall. Dal 1 giugno al 16 settembre 2024, al Musée national Marc Chagall di Nizza

Nel corso della sua vita, segnata da due guerre e un esilio, Marc Chagall ha creato un corpus di opere profondamente radicato nella storia del XX secolo. Figura di spostamento e migrazione, l’artista ha attraversato il mondo in mezzo ai tormenti del secolo, dalla sua infanzia in Russia alla Francia, Germania, Stati Uniti e Messico, prima di stabilirsi nel Mediterraneo. La sua arte, intrisa di un profondo umanesimo, nutrita dalle sue radici ebraiche e dall’ascolto delle culture che ha incontrato e delle esperienze vissute, è messaggera di un impegno costante a favore dell’essere umano e dei suoi diritti, dell’uguaglianza e della tolleranza tra tutti gli esseri.

Un forte di grido di libertà nell’arte di Chagall

La sua arte confronta l’occhio con le guerre che ha combattuto e le battaglie artistiche che ha intrapreso, trascese dalla forza poetica e dall’immaginazione, combinate con il vocabolario pittorico della derisione e dell’umorismo radicato nella cultura ebraica. Matita e pennello diventano armi di pace per il pittore, riflettendo le fatiche di questo “Novecento forgiato nel fuoco “, le cui “parole e [echi] si aggrappano all’aria e si pietrificano, carne insanguinata su lenzuola di neve “. Disegni e dipinti rivelano così l’idealismo incondizionato del “pittore testimone dei (suoi) tempi ”, la sua fede incrollabile nell’armonia e nella pace universale tra uomo e uomo, creando sguardi incrociati e dialoghi sulla storia in divenire.

Supportata da una recente ricerca su un’ampia gamma di documenti inediti provenienti dagli archivi dell’artista, la mostra propone un percorso crono-biografico presentato nella nuova prospettiva dell’impegno politico di Chagall, riunendo numerosi capolavori da scoprire grazie a notevoli prestiti francesi e internazionali. Prestito eccezionale del Museo Philadelphia di Nizza, il dipinto Pourim (1916-1917) riveste un ruolo importante nella mostra: è stato esposto in Germania dai nazisti nel 1937 come esempio di arte degenerata. Rabbi in Black and White o Jew at Prayer (1923), in prestito dall’Art Institute of Chicago, sarà esposto insieme a Solitude (1933), dalle collezioni del Museo di Tel Aviv dell’arte. La mostra Chagall. A Cry of Freedom è sostenuto anche dalle Indivisions Ida Chagall e Michel Brodsky. È accompagnato da un catalogo scientifico riccamente illustrato, che riassume le ricerche più recenti e riproduce numerosi capolavori e archivi inediti.

Questa spettacolare mostra presenta il lavoro dell’artista alla luce degli eventi storici di cui è stato testimone e ha preso parte, fornendo la prima lettura completa del suo lavoro dal punto di vista della sua posizione e del suo impegno. Una coproduzione con la Fondazione MAPFRE di Madrid e il Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza, sotto la direzione delle curatrici Ambre Gauthier e Meret Meyer, Chagall politique, Le cri de liberté è sostenuto da Ida Chagall e Michel Brodsky Indivisions e da numerosi prestigiosi Prestiti francesi e internazionali.