Ces 2020: Tv 8k, schermi arrotolabili: tutte le novità

Al Salone di Las Vegas le tante meraviglie del High Tech in arrivo. Lg e Samsung si sfidano sulle Tv 8K. E c’è anche il frigorifero-porta di casa

Si apre oggi, martedì 7 gennaio, a Las Vegas il CES, Consumer Electronics Show, e chiuderà venerdì 10; la consueta gigantesca parata di elettronica di consumo vanta numeri da capogiro, 4500 espositori, oltre 20mila innovazioni, 1.200 startup da 45 paesi e 300 conferenze tecniche. Difficile riassumere i trend, gli eventi e le novità più interessanti perché sotto l’ombrello dell’elettronica di consumo c’è di tutto, anche l’automotive, cicli e motocicli, la salute, l’ecologia, gli elettrodomestici e, da quest’anno, come avevamo anticipato, anche i sex-toy. In questo primo servizio riassumiamo alcuni megatrend e preannunciati dagli espositori con un certo anticipo e che ormai emergono durante l’anno. Ma anche con qualche gossip….Perchè da tempo ormai la competizione a livello mondiale tra cinesi, coreani, giapponesi e americani si è trasformata in una guerra continua di comunicati, querele, spionaggi industriali per contendenrsi un mercato che vale ben oltre il trilione di euro, secondo i dati ufficiali di GFK.

Torna Apple e intanto scoppia la guerra dei bollini Tv 8K

Gli assistenti vocali sono ormai ovunque, anche nascosti nelle prese elettriche a muro e sono sempre più utili anche se invadenti. Dopo 25 anni di spocchiosa assenza torna Apple, che sempre di più soffre la concorrenza dei vecchi e dei nuovi competitor. E poi la guerra dei bollini; in dicembre Firstonline l’aveva per prima annunciato rivelando anche la rivoluzione ai vertici di LG per la guerra dei Tv 8K e dei bollini. Guerra che deflagrerà al CES perché ad autodefinirsi TV 8K possono essere solo i tv OLED con il bollino Real 8K. Ad ogni edizione del CES si ripete questo duello a colpi di milioni di dollari tra i due giganti coreani, e si estende ai mega frigo smart, super, con Intelligenza Artificiale, trasparenti, pieni di tic hi tech non sempre utili. E se LG è più avanti per quanto riguarda i Tv 8K (dove peraltro anche Sony è molto forte) e quelli avvolgibili, Samsung risponde con l’annuncio di avere depositato da un anno un proprio brevetto sullo stesso tipo di innovazione e sottolinea presentando nuovi smartphone, un settore dove LG non vanta posizioni di grande primato.

Fiat Chrysler presenta le concept airflow

Il portone-frigorifero e i sex toy intelligenti

Samsung insiste a investire in design e tecnologia avanzata con Zero Besel, una grandioso tv senza nessuna cornice e nessun bordo di grande impatto…Negli smart appliances LG arriva con la nuova serie dei suoi frigoriferi e della porta di casa-frigorifero. Si, è l’ultimo tic hi tech così le provviste fresche vengono depositate in questo contenitore esterno dal fattorino. L’anno scorso, forse in nome del puritanesimo dei padri fondatori di Las Vegas, i mormoni, gli organizzatori del CES avevano prima premiato il sex toy robotico Osé (8 brevetti) della startup Lora di Carlo, “per i requisiti di innovazione e originalità dovuti alle sue particolari e efficacissine prestazioni”. E poi, per le proteste dei sovranisti-benpensanti, avevano dovuto ritirare premio e partecipazione. Per poi, poco dopo, a seguito delle proteste della stampa e dei visitatori, restituire i riconoscimenti. Da quest’anno Lora di Carlo con il suo Osé è tornata trionfalmente al CES, osannata, premiata, dopo che il CES aveva dovuto riconoscerne il contenuto di innovazione. E con Osé al CES 2020 trovano posto altri -validi- produttori di sex toy.

Le tv si arrotolano, i robot fanno la pizza e proteggono la casa

Persa la battaglia dei sex toy, gli organizzatori del CES, la potente CTA, che riunisce le società dell’elettronica di consumo, ha emesso una seconda fatwa, quella contro i dress code troppo audaci e ammiccanti delle standiste e anche degli standisti. Ma le novità? Tra i tv che si arrotolano, che si piegano, si allungano e si allargano, ci sono quelli trasparenti, enormi, quelli da esterni che non temono nulla, e poi anche gli smartphone flessibili, pieghevoli e arrotolabili. I robot si sprecano, dal pizzaiolo robot che ne fa e ne serve a centinaia, tutto da solo,ai clamorosi “fogli” di bellezza che Panasonic ha inventato e che coprono in modo invisbile le imperfezioni della pelle. I robot? Tanti, troppi, NexMind è il primo lettore del pensiero non invasivo che ha impressionato Forbes e che si basa, come la stragrande parte delle novità presentate, sulle applicazioni dell’ intelligenza Artificiale e sugli IoT. Grande, lo spazio alle tecnologie “verdi”. Sono ormai un grande ascesa le richieste di serre domestiche idroponiche oppure miste aria-acqua, a gestione intelligente con il debutto addirittura di una fattoria idroponica verticale e digitale a Intelligenza Artificiale.