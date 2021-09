Cernobbio, il Forum entra nel vivo: i programmi del 4 e del 5 settembre

La seconda giornata del Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio si aprirà con l’intervento del Presidente Mattarella e sarà dedicata all’Europa, al Recovery Plan e alla Transizione energetica – Attesi ministri, autorità e rappresentati delle istituzioni continentali – Domenica si parla di Italia

Dopo il messaggio (e le polemiche sul messaggio) del presidente Vladimir Putin e l’intervento in videoconferenza del capo consulente medico della Casa Bianca Anthony Fauci, entra nel vivo a Cernobbio la tre giorni della quarantasettesima edizione del The European House – Ambrosetti, il forum internazionale che riunisce sulle rive del lago di Como, nello splendido scenario di Villa d’Este, i big della politica, dell’economia e della finanza.

Un’agenda fitta di appuntamenti quella del 2021 che, come lo scorso anno si terranno in parte in presenza, in parte da remoto a causa della pandemia di Covid-19.

FORUM AMBROSETTI: IL PROGRAMMA DEL 4 SETTEMBRE

Tema principale di oggi, sabato 4 settembre, sarà l’Europa, chiamata ad attuare il Recovery Plan, a costruire un mercato del lavoro più resiliente ed equo e a governare la transizione energetica. Presenti autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali, che affronteranno gli argomenti più attuali legati all’Unione Europea.

La giornata si aprirà con il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito da un intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Seguirà un dibattito tra Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale; Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese; Nadia Calviño, vice presidente del Governo spagnolo e Ministra per gli Affari Economici e la Trasformazione Digitale del Governo e Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l’Economia.

Sul mercato del lavoro e sulle pari opportunità in Europa interverranno invece Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. A seguire si parlerà di transizione energetica, attraverso un dibattito cui parteciperà anche il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Prevista la presentazione di un’analisi su “La Governance Europea della Transizione Energetica” realizzata in collaborazione con Enel e con il contributo scientifico di Fondazione Enel.

Chiuderà la giornata la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con un intervento sulla riforma della Giustizia “per un’Italia più competitiva”.

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Agenda molto fitta anche per la giornata di domenica 5 settembre, dedicata all’Italia. Attesi i ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Renato Brunetta (Pubblica amministrazione), Mariastella Gelmini (Affari regionali), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Enrico Giovannini (Infrastrutture), Luciana Lamorgese (Interni) e Andrea Orlando (Lavoro), Daniele Franco (Economia).

In mattinata previsto anche un confronto politico tra i principali leader politici di maggioranza e opposizione. Interverranno: Giuseppe Conte (in videoconferenza), Enrico Letta, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.