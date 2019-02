Centrali nucleari: in aprile si aprono le porte

In occasione della terza edizione di “Open Gate”, Sogin aprirà le porte delle 4 principali centrali nucleari italiane: Trino, Caorso, Latina e Garigliano. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana del 13 e 14 aprile e sono previsti circa 3.000 visitatori. Ecco come fare per partecipare

Al via la terza edizione di “Open Gate”, il progetto di Sogin che apre le porte alle centrali nucleari italiane. Potranno visitarle circa 3.000 persone che potranno così conoscere e verificare le modalità adottate dalla società pubblica incaricata di smantellare quel che resta delle centrali nucleari bocciate dal referendum del 1987 e chiuse da allora. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana del 13 e 14 aprile. Sono in corso le iscrizioni sul loro sito e si chiuderanno domenica 31 marzo. L’iniziativa coinvolgerà le quattro centrali italiane più conosciute: Trino (Vercelli): il quale raggiunse durante l’esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza

(Vercelli): il quale raggiunse durante l’esercizio il record mondiale di funzionamento a piena potenza Caorso (Piacenza): la più grande centrale italiana

(Piacenza): la più grande centrale italiana Latina : all’epoca del suo avvio era la più potente d’Europa

: all’epoca del suo avvio era la più potente d’Europa Garigliano (Caserta): con la caratteristica “sfera bianca” che racchiude il reattore Nei siti di Trino, Caorso e Garigliano sono previsti due percorsi di visita (“zona controllata” e “area industriale”), mentre a Latina è previsto un unico percorso (“area industriale”). Di questi 2.896 visitatori (questa è la capienza massima consentita), 920 verranno accolti a Trino, 800 a Caorso, 756 a Latina e 420 a Garigliano. Il tour durerà circa due ore e i tecnici Sogin avranno il compito di raccontare un pezzo di storia industriale del nostro Paese. Inoltre parleranno del lavoro che svolgono tutti i giorni, dallo smantellamento degli impianti alla gestione dei rifiuti radioattivi. Le novità di questa terza edizione sono il profilo Instagram opengate_sogin e l’hashtag #opengate2019. Attraverso immagini, video e storie dimostreranno lo spirito di Open Gate sia con gli occhi dei cittadini sia degli impiegati Sogin.