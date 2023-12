Cdp: via libera a nuove operazioni per 4,5 miliardi a favore di imprese, territori e infrastrutture

Queste operazioni sono mirate a sostenere imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale. Inoltre, è stata adottata una nuova politica per promuovere la sostenibilità nel settore agricolo e alimentare

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato nuove operazioni per oltre 4,5 miliardi di euro, rivolte a imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale. Le iniziative sostengono aziende nelle filiere strategiche, favorendo la transizione digitale e green delle Pubbliche amministrazioni e promuovendo progetti internazionali dedicati alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Inoltre, è stata approvata una nuova politica per il settore agricolo, alimentare, del legno e della carta, orientata a promuovere la tutela della biodiversità, contrastare il cambiamento climatico, combattere la deforestazione e ridurre gli impatti ambientali complessivi.

Sostegno alle aziende attive in settori strategici

In particolare, il Cda ha approvato nuove operazioni che comprendono finanziamenti per l’internazionalizzazione e per l’export e interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle imprese italiane. Fra i destinatari delle operazioni ci sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, eccellenze del Made in Italy, che puntano a nuovi programmi di investimento con impatti positivi sulle filiere strategiche e in una pluralità di settori produttivi.

Interventi a favore di Pa e infrastrutture innovative

In attuazione del Piano strategico 2022-2024, Cdp è impegnata ad accompagnare le Pubbliche amministrazioni anche nella doppia transizione (digitale e green). Questo coinvolge anche la partecipazione a progetti di mobilità sostenibile e la promozione dell’adozione di tecnologie avanzate da parte degli enti pubblici. Il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato operazioni per la realizzazione di infrastrutture innovative a beneficio della collettività.

Risorse per la cooperazione internazionale

Coerentemente con gli obiettivi di Cdp è stata definita una nuova iniziativa per contribuire alla crescita sostenibile in diversi Paesi, in particolare promuovendo progetti dedicati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alle infrastrutture idriche.