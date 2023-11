Cdp Reti: via libera ad acconto sul dividendo 2023

343 milioni di euro è l’importo approvato. Cassa Depositi e Prestiti riceverà poco più di 202 milioni di euro, mentre il socio cinese di minoranza, State Grid con il 35% di partecipazione, percepirà circa 120 milioni di euro. Stacco cedola entro il 30 novembre

Il Consiglio di Amministrazione di Cdp Reti, durante la riunione odierna, ha approvato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo per il 2023, in linea con quanto avvenuto dal 2016 ad oggi. L’importo approvato ammonta a 343 milioni di euro, corrispondenti a 2.123,92 euro per azione, al lordo di eventuali detrazioni fiscali.

Pagamento entro il 30 novembre

L’acconto sul dividendo, messo a pagamento entro il 30 novembre 2023, è stato deciso in base alla situazione contabile della società al 30 giugno 2023, redatta secondo gli standard contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standard). Tale bilancio riflette un utile netto di circa 343 milioni di euro e riserve disponibili per circa 3,369 miliardi di euro.

Cos’è Cdp Reti

Cdp Reti è un veicolo di investimento con partecipazioni detenute da Cassa Depositi e Prestiti Spa (59,1%), State Grid Europe Limited (35%) del gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%).

La missione principale della società è la gestione delle partecipazioni in aziende come Snam (con una quota del 31,35% al 30 giugno 2023), Terna (con una quota del 29,85% al 30 giugno 2023) e Italgas (con una quota del 25,99% al 30 giugno 2023).