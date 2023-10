Cdp: nuove operazioni per 675 milioni di euro. Ampliato l’accesso alle Anticipazioni di Tesoreria per Enti Locali

Approvate nuove operazioni a sostegno di imprese e infrastrutture. Rafforzato l’impegno verso le PA locali con l’estensione a nuovi comuni del servizio di anticipazione di Tesoreria. Nuove risorse per la cooperazione internazionale in Africa e nei Balcani

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), guidato da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera a nuove operazioni per sostenere imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale, per un totale di 675 milioni di euro.

Ampliato anche il numero di enti pubblici che possono beneficiare delle anticipazioni di tesoreria.

Sostegno alle imprese

Il CdA ha approvato operazioni di sostegno per imprese e infrastrutture, compresi finanziamenti in collaborazione con altre istituzioni finanziarie.

Queste operazioni mirano a sostenere investimenti in infrastrutture, l’accesso al credito e l’export di aziende operanti in settori strategici dell’economia italiana.

Rafforzato l’impegno verso le PA locali

Cdp ha anche rafforzato il suo impegno verso le Pubbliche Amministrazioni locali, estendendo il servizio di Anticipazione di Tesoreria a Comuni con una popolazione fino a 100.000 abitanti e alle Province e Città Metropolitane fino a 1 milione di residenti.

In precedenza, questo servizio era disponibile solo per i comuni fino a 15.000 abitanti. Adesso più di 7.900 Comuni e Province, rappresentanti la stragrande maggioranza degli enti locali, potranno usufruire di questo servizio per far fronte alle loro esigenze di liquidità.

Risorse alla cooperazione internazionale

Approvate nuove iniziative per promuovere la crescita sostenibile in Africa, concentrandosi su progetti legati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alle infrastrutture e alla sicurezza alimentare. Iniziative che mirano in particolare a sostenere la filiera agricola e le produzioni locali.

Inoltre, è stata decisa un’operazione per accelerare la transizione energetica nei Balcani.