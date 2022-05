Cdp: la Ragioneria dello Stato approva i primi 5 piani delle attività per il PNRR

I piani sono stati sottoscritti con 5 ministeri e rientrano nell’accordo quadro tra il Mef e Cdp sulle attività di advisory alla Pa. E prevedono l’assistenza tecnica da parte della Cassa

La Ragioneria Generale delle Stato ha approvato i primi 5 piani delle attività relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottoscritti con 5 ministeri: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili. I Piani, che rientrano nell’accordo quadro fra il Mef e Cassa Depositi e Prestiti sulle attività di advisory alla Pubblica amministrazione, e prevedono l’assistenza tecnica da parte di CDP alle amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR.

In particolare, spiega la Cassa in una nota, i piani delle attività definiscono i servizi di sostegno tecnico-operativo e affiancamento che CDP metterà a disposizione annualmente delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori a livello territoriale, per sostenerli nel compito di attuare un volume significativo di investimenti con nuove modalità, tempistiche stringenti e target precisi da perseguire.

Difatti, il successo del PNRR passa dalla capacità che le amministrazioni dimostreranno nel saper gestire i programmi di investimento, centrando obiettivi e traguardi, nonché dalla capacità degli Enti di presentare e attuare progetti validi. CDP, con il coordinamento di Mef e RGS, mette a disposizione le proprie competenze specialistiche e fornisce assistenza tecnica nelle principali fasi di realizzazione degli interventi previsti.