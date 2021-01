Cdp investe 70 milioni nel maxi-fondo dei green bond

Si chiama Ego, è promosso dalla International Finance Corporation (Ifc), che fa parte del Gruppo Banca Mondiale, ed è il primo fondo nel suo genere a concentrarsi esclusivamente sui Paesi in via di sviluppo e sui mercati emergenti

Cassa Depositi e Prestiti ha investito 70 milioni di euro in Ego (Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all’investimento in green bond. Ego è promosso dalla International Finance Corporation (Ifc) – che fa parte del Gruppo Banca Mondiale – ed è il primo fondo nel suo genere a concentrarsi esclusivamente sui Paesi in via di sviluppo e sui mercati emergenti (principalmente in Africa, Asia e America Latina).

Finora, Ego ha raccolto risorse da investitori pubblici e privati per un ammontare pari a circa 1,5 miliardi di dollari. Il fondo investe in green bond emessi da istituzioni finanziarie per supportare iniziative ad elevato impatto ambientale, come progetti di efficienza energetica, sviluppo di energie rinnovabili e interventi finalizzati alla lotta ai cambiamenti climatici.

Oltre a Cdp, hanno investito in Ego la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e Proparco, la Development Finance Institution francese, oltre ad investitori istituzionali privati.

“L’ingresso nel Fondo rafforza il ruolo di Cdp a livello internazionale nell’ambito del supporto finanziario agli investimenti per contrastare il cambiamento climatico e nel quadro delle iniziative volte a promuovere la finanza verde e la crescita del mercato dei capitali nei paesi in via di sviluppo”, si legge nella nota della Cassa.