Cdp: finanzia azienda italiana in Cina con i Panda Bond

Con la liquidità derivante dall’emissione dei Panda Bond Cgp concede un finanziamento da 10 milioni di euro a Euro-Misi Laminations

Usare i Panda Bond per finanziare le imprese che operano in Cina. Era questo uno degli scopi principali dell’emissione effettuata lo scorso luglio da Cassa Depositi e Presti. L’azienda guidata da Fabrizio Parlo ha annunciato di aver accordato una linea di credito pari a 80 milioni di Renmimbi (circa 10 milioni di euro) a Euro-Misi Laminations Jiaxing, società attiva nel mercato cinese, consociata del gruppo italiano EuroGroup Laminations, fra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di statori e rotori, componenti fondamentali di motori elettrici e generatori, con un fatturato superiore ai 410 milioni di euro e circa 2 mila dipendenti. Quello concesso a Euro-Misi Laminations è il quarto finanziamento in valuta locale concesso da CDP utilizzando la liquidità proveniente dall’emissione del “Panda Bond” da 1 miliardo di Renminbi.

“Le risorse saranno destinate a supportare la crescita di EuroGroup Laminations in Cina e a sostenere gli investimenti in nuovi impianti e macchinari ad alta tecnologia finalizzati alla produzione di componenti per veicoli elettrici nel mercato cinese”, fa sapere Cdp in una nota.

Il Responsabile Divisione CDP Imprese, Nunzio Tartaglia ha dichiarato: “Con questa quarta operazione CDP continua nel suo importante compito di partner istituzionale al fianco delle imprese italiane che hanno interesse a finanziare i loro investimenti nella Repubblica Popolare Cinese”.

“Questo finanziamento ci consentirà di supportare i nostri prossimi piani di sviluppo ed installare la capacità produttiva necessaria per i nuovi ordini ricevuti da Bosch, Nissan, LG Motor”, ha detto l’amministratore delegato di EuroGroup Laminations, Marco Arduini.