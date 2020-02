Cdp-Anrif: accordo per sostenere le pmi

Questa nuova partnership – spiega Cdp – si ripromette di estendere a tutte le aree servite dalle diverse Finanziarie progetti e iniziative nell’ambito del credito agevolato e del sistema regionale di garanzia

Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un accordo con Anrif, l’associazione che riunisce le 19 Finanziarie Regionali italiane che ha lo scopo di favorire la crescita delle Pmi.

“Questa nuova partnership – spiega Cdp in una nota – si ripromette di estendere a tutte le aree servite dalle diverse Finanziarie progetti e iniziative nell’ambito del credito agevolato e del sistema regionale di garanzia, oltre alla possibilità per le imprese locali di accedere a strumenti di finanza alternativa come i minibond e i “basket bond”, e alle potenziali opportunità di co-investimento nel private capital”.

Cdp e Anrif si impegneranno inoltre a strutturare prodotti finanziari con uno sguardo rivolto anche ai nuovi scenari che si stanno delineando per la gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei nella nuova programmazione 2021-2027 (Fondi SIE 2021-2027).

Scendendo nei dettagli il compito di Anrif sarà quello di fornire attività di indirizzo, impulso e coordinamento utile alla definizione delle possibili modalità di realizzazione delle iniziative e delle relative coperture finanziarie. Il ruolo di CDP sarà quello di finanziatore, garante, investitore, a seconda della struttura dell’intervento e dello schema operativo individuato.

“La collaborazione con Anfir rappresenta un ulteriore tassello della nostra attività a supporto delle imprese e del territorio”, ha dichiarato Nunzio Tartaglia, R

responsabile divisione CDP Imprese. “Dopo le positive esperienze con le singole finanziarie regionali, questo protocollo potrà fare da volano per il lancio di ulteriori iniziative sistemiche a supporto dell’accesso al credito da parte delle imprese italiane, anche attraverso strumenti di finanza alternativa. La firma di oggi rappresenta per Cassa Depositi e Prestiti un’occasione per fare sistema, sfruttando i vantaggi del nuovo modello operativo finalizzato alla crescita e allo sviluppo sostenibile dei territori, anche grazie al rafforzamento della rete di sedi locali integrate. Proprio in quest’ottica, la partnership con Anfir ci consente di essere ancora più vicini al tessuto imprenditoriale del Paese” ha concluso Tartaglia.