CattRE raddoppia i premi: 84 milioni nel 2020

La controllata del Gruppo Cattolica Assicurazioni ha raddoppiato i premi a 84 milioni di euro nel 2020 con un risultato tecnico positivo a 5 milioni di euro – La startup è stata ricapitalizzata con 15 milioni per il suo sviluppo

Cattolica scommette su CattRe. La startup del Gruppo Cattolica Assicurazioni, dedicata alle linee di rischio non tradizionali, è stata ricapitalizzata con 15 milioni di euro per finanziare il suo sviluppo. Inoltre, prevede di chiudere l’esercizio 2020 con una raccolta dei premi lordi contabilizzati in forte crescita, pari a 84 milioni di euro (contro i 42.5 milioni FY del 2019) e un risultato tecnico netto positivo a 5 milioni di euro.

Un progetto ambizioso, unico nel panorama assicurativo europeo ma che in un anno ha permesso di raddoppiare i premi, anche in quello segnato dalla pandemia. E in linea con quanto previsto nei piani di crescita aziendale, il CdA del Gruppo ha fornito nuove risorse destinate alla crescita (15 milioni di euro) per sostenere l’ulteriore sviluppo di CattRe S.A., anche all’estero.

La Società conta su un gruppo di Managing General Agencies (MGAs) con competenze specialistiche focalizzate in linea di business articolate con elevata capacità di creare margini e con un volume premi in ulteriore crescita: Satec Underwrting, attiva nei settori: Space, Aviation, Property & Construction, Casualty, Sport & Leisure, Environmental, Cyber, Global Re, Surety Bond, Financial Lines, Weather & Contingency.; Mediterranea Underwriting, focalizzata sul business Marine nei settori Hull Yard, Yacht, Cargo e centro di competenza nella gestione dei sinistri Specialty Lines delle mandanti di Gruppo; Qubo Insurance Solutions, società con una lunga esperienza nelle linee di business Logistica e Trasporti; Aladdin, neocostituita agenzia di sottoscrizione per le linee di business Travel & Mobility; All Risks Solutions, veicolo societario oggi disponibile per nuove iniziative in fase di valutazione dopo che, a fine 2020, la linea di business Financial Lines di Satec Underwriting ha preso in carico la gestione del portafoglio precedentemente gestito dalla società.

“L’attuale livello di sviluppo raggiunto delle Specialty Lines e di CattRe sono un grande successo della politica di diversificazione del business attuata dal Gruppo Cattolica nell’ambito del suo piano di crescita – ha dichiarato Nazareno Cerni, Vice Direttore Generale del Gruppo Cattolica Assicurazioni e Amministratore Delegato di CattRe S.A.-.Questo modello operativo, unico in Italia e con pochi eguali in Europa, ci permette di rispondere in modo rapido e dinamico alle esigenze del mercato dei rischi non tradizionali. I risultati conseguiti e la fiducia che ci accordano i nostri partner sono motivo di grande soddisfazione e ci spingono a guardare lontano, verso nuovi e più ambiziosi traguardi”.