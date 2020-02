Cattolica sale al 100% di Abc Assicura

Il gruppo ha rilevato la quota del 40% detenuta dalla Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa – Nessun impatto atteso sulla solvibilità di Cattolica

Cattolica Assicurazioni ha acquistato dalla Banca Popolare di Vicenza – in liquidazione coatta amministrativa – il 40% di Abc Assicura, arrivando così a controllare il 100% del capitale della compagnia assicurativa veronese.

“L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione di Cattolica – si legge nella nota della società – e non comporta impatti materiali sulla posizione di solvibilità del gruppo”.

Abc Assicura ha chiuso l’esercizio 2018 (ultimo dato disponibile sul sito della società) con una perdita di 490mila euro, che si confronta con il rosso di 747mila euro dell’anno precedente.

I premi lordi contabilizzati del lavoro diretto e indiretto si sono attestati a 139mila euro. Il combined ratio del lavoro conservato è stato pari a 255,8 %, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2017 (106,7%).

Il risultato della gestione finanziaria degli investimenti si è fermato invece a 250mila euro, in calo del 66,6% rispetto ai 748mila euro del 2017.

I proventi netti da investimenti hanno raggiunto quota 457mila euro, mentre i profitti netti da realizzo sugli investimenti sono risultati negativi per 268mila euro.

Abc Assicura opera nelle seguenti aree di attività Danni: assicurazione spese mediche; protezione del reddito; rc auto; altre assicurazioni auto; assicurazione contro l’incendio e altri danni a beni; responsabilità civile generale; tutela giudiziaria; assistenza e perdite pecuniarie di vario genere.

Quanto al titolo in Borsa di Cattolica Assicurazioni, in apertura guadagna lo 0,95%, dopo aver chiuso la seduta di giovedì al prezzo di 7,35 euro. Nell’ultimo mese le azioni hanno guadagnato il 2%, mentre la performance semestrale risulta sostanzialmente piatta (+0,2%) e quella a un anno è addirittura negativa di oltre 10 punti percentuali (-10,37%).

La Banca Popolare di Vicenza – i cui ex vertici sono a processo in questi giorni – è entrata in liquidazione coatta amministrativa nel 2017, causando perdite rovinose ai risparmiatori a cui erano state vendute delle quote della società.