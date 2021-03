Cattolica: risultato operativo +36% nel 2020

L’aumento da 300 milioni sottoscritto da Generali rafforza di oltre 20 punti il Solvency Ratio – Niente cedola in vista però per i soci

Cattolica Assicurazioni chiude il bilancio del 2020 con un risultato operativo in crescita del 36,6%, a 412 milioni di euro. L’utile adjusted è schizzato invece dell’85,9%, a 192 milioni, mentre l’utile netto di gruppo si è dimezzato (-51,5%), passando in un anno da 75 a 36 milioni. Lo fa sapere la compagnia in un comunicato.

In netto miglioramento il Solvency Ratio: fra terzo e quarto trimestre, l’indicatore è passato dal 161 al 187% grazie all’aumento di capitale da 300 milioni sottoscritto da Generali lo scorso ottobre.

La raccolta complessiva è invece calata del 18,6%, a 5,7 miliardi: la flessione è contenuta per i premi del ramo Danni (-2,5%), dove a pesare è il settore Auto, mentre quella del comparto Vita è dieci volte più grave (-26,1%), “anche per effetto della decisa decrescita durante il periodo del lockdown”, precisa Cattolica.

Niente cedola in vista per gli azionisti: “Anche a seguito delle raccomandazioni di Eiopa e Ivass – si legge nella nota – e non avendo ancora completato le operazioni su capitale richieste dal regolatore, il Cda di Cattolica propone l’accantonamento degli utili”.