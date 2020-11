Cattolica, migliorano utile e risultato operativo

Nei primi nove mesi il gruppo assicurativo veronese ha registrato un calo della raccolta dovuto al periodo di lockdown – Confermata la guidance per il 2020.

Buona performance per Cattolica Assicurazioni nei primi nove mesi del 2020. In questo periodo, caratterizzato da eventi straordinari come la pandemia Covid e l’aggregazione con Generali, la compagnia veneta è riuscita a realizzare un utile adjusted di 116 milioni, in aumento del 21%. Il dato sarebbe stato negativo (-50%) senza tenere conto delle svalutazioni, che avrebbero portato l’utile netto a 42 milioni. Particolarmente solida la crescita del risultato operativo, che sfiora i 300 milioni con un avanzamento del 37,5%. In calo la raccolta complessiva, che si ferma a 4,1 miliardi. Nel business Danni diretto Cattolica ha riscontrato una flessione del 2,6% dovuta all’Auto, più marcato il calo della raccolta Vita: -24,%. Il combined ratio risulta in netto miglioramento al 90% (-5,1 p.p.) nonostante

l’accantonamento per tener conto del voucher per i clienti Auto che pesa il

3,3% dei premi di competenza.

Altri dati. Gli investimenti ammontano a 32.637 milioni. Le riserve tecniche lorde dei rami Danni nei primi nove mesi del 2020 sono pari a 3,580 miliardi (3,704 miliardi in tutto il 2019) e le riserve dei rami Vita, comprese le passività finanziarie da contratti di investimento, si attestano a

27,053 miliardi (28,003 miliardi il dato FY2019). Il patrimonio netto consolidato è pari a 2,392 miliardi al 30 settembre 2020, sostanzialmente allineato al valore del 31 dicembre 2019 (2,351 miliardi). L’indice Solvency II di Cattolica Assicurazioni al 30 settembre 2020 è pari a 161%. Al 30 settembre 2020 la rete agenziale conta 1.368 agenzie e gli sportelli di

istituti bancari che collocano prodotti del gruppo veronese sono 5.953.

Per quanto riguarda le previsioni da qui alla fine dell’anno, alla luce del solido andamento del risultato operativo il CdA di Cattolica ha confermato la guidance indicata in data 6 febbraio 2020 e successivamente ribadita con i risultati del primo e secondo trimestre. Pertanto, la previsione del risultato operativo per il corrente esercizio è compresa tra 350 e 375 milioni di euro.

“I risultati dei primi nove mesi dell’anno – commenta Atanasio Pantarrotas, Vicedirettore Generale e Chief Financial Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni – confermano la solidità del gruppo Cattolica Assicurazioni anche di fronte a un contesto di mercato, sociale ed economico eccezionale. Pur nell’inedito scenario che si è delineato in conseguenza della pandemia globale, al termine dei primi nove mesi del 2020 il gruppo ha registrato un risultato operativo in sensibile miglioramento a 297 milioni di euro, con un Solvency II Ratio pari al 161% prima dell’impatto dell’aumento di capitale. Il solido andamento registrato finora ci permette di confermare ancora una volta le previsioni di esercizio, con un risultato operativo atteso tra i 350 e i 375 milioni di euro. Alla fine del mese di ottobre è stato eseguito l’aumento di capitale da 300 milioni di euro riservato a Generali, passo fondamentale per l’avvio della partnership con il gruppo che ci permetterà di generare nel tempo ulteriore valore per i nostri stakeholder”.