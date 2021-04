Cattolica, il cda presenta la sua lista con Ferraresi Ad

In vista dell’assemblea di metà maggio che deve rinnovare il board, il cda uscente di Cattolica Assicurazioni ha presentato la sua lista con Carlo Ferraresi candidato a restare Ad – Nella lista anche l’ex Ad di Bnl, Davide Croff

Per Cattolica è arrivato il momento del nuovo Cda. Si chiude un capitolo della storia della compagnia e se ne apre uno nuovo, legato alla definitiva trasformazione in Spa, effettivo dal 1 aprile. La lista dei 15 candidati, approvata dal Cda all’unanimità, è strutturata in due sezioni e sarà presentata all’assemblea fissata per il 14 maggio. Esce di scena come previsto il presidente Paolo Bedoni, confermato l’Ad Carlo Ferraresi. Alla presidenza arriva con tutta probabilità Davide Croff, ex Bnl e manager di lungo corso che garantirà il passaggio alla nuova veste di Cattolica dopo il lungo braccio di ferro sulla trasformazione in Spa conclusosi con l’uscita di scena di Bedoni. La prima sezione della lista riguarda gli amministratori che non faranno parte del Comitato di controllo sulla gestione:

1. Davide Croff

2. Camillo Candia

3. Luigi Migliavacca

4. Carlo Ferraresi (AmministratoreDelegato) 5. Stefano Gentili

6. Roberto Lancellotti

7. Cristiana Procopio

8. Daniela Saitta

9. Giulia Staderini

10. Elena Vasco

11. Paolo Benazzo

12. Pierpaolo Marano

Nella seconda sezione entrano invece gli amministratori che faranno parte del Comitato di controllo:

1. Silvia Arlanch

2. Laura Santori

3. Carlo Maria Pinardi

In pratica, del vecchio Cda rimangono solo Stefano Gentili, Roberto Lancellotti ed Elena Vasco oltre a Carlo Ferraresi naturalmente.

“Si tratta di una rosa di candidati che valorizza la diversità, con particolare riferimento al genere e il mix di esperienze, rispettando al contempo i requisiti normativi e statutari, questi ultimi particolarmente volti a valorizzare varietà, turnazione e capacità professionali degli Amministratori”, precisa il comunicato diffuso nel corso della notte da Cattolica, dopo la riunione del Cda.