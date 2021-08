Cattolica Assicurazioni, volano utile e raccolta premi

L’utile netto della compagnia veneta supera i 100 milioni di euro: +938% rispetto all’anno scorso – L’Ad Ferraresi: “Prosegue il nostro trend positivo grazie alle efficaci azioni poste in atto fin dai primi mesi dell’anno scorso”

Cattolica Assicurazioni chiude il primo semestre con un utile netto di 107 milioni di euro, che si confronta con i 10 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno scorso (+938%). La raccolta complessiva si attesta a 2,6 miliardi (+21,7%) con un aumento dei premi sia nel Danni (+2,3%) sia nel Vita (+40,9%), a fronte di un combined ratio che “si conferma a un eccellente livello”, all’87,7%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al 2020, che era stato tuttavia caratterizzato dal lockdown di marzo e aprile.

Il risultato operativo si attesta a 155 milioni, in calo del 13,9%, “prevalentemente a causa dell’accantonamento (13 milioni) posto in essere per far fronte al possibile esborso legato alle polizze dormienti attualmente in fase di valutazione”, si legge nella nota della società. La Solvency migliora al 197% dal 187% di fine 2020.

Confermati gli obiettivi di bilancio per fine anno, a cominciare da un risultato operativo tra 265 e 290 milioni, anche se “vanno considerati alcuni potenziali rischi che porterebbero a una riduzione di tale risultato qualora si materializzassero, tra i quali un maggior incremento della frequenza sinistri Auto nel corso dei prossimi mesi rispetto a quanto ipotizzato in sede di previsione e un deterioramento nell’andamento dell’attività economica rispetto alle attuali attese che comporti una riduzione della raccolta premi ed un ulteriore calo dei rendimenti degli investimenti”, conclude la compagnia.

“Prosegue la tendenza positiva per la compagnia, grazie alle efficaci azioni poste in atto sin dai primi mesi dello scorso anno”, commenta Carlo Ferraresi, ad di Cattolica. “In questo periodo le criticità legate alla crisi pandemica sono state mitigate da sostanziali interventi manageriali, organizzativi e sugli investimenti. Inoltre, le azioni commerciali hanno consentito di incrementare la raccolta premi, migliorando in maniera rilevante il mix. Forti dei risultati che presentiamo oggi, confermiamo con convinzione la guidance sul risultato operativo prevista per la fine dell’anno”.