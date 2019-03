Cattolica, accordo con la francese IMA per servizi assistenza

Dal 1° aprile IMA Italia Assistance S.p.A. sarà il nuovo fornitore unico delle prestazioni di assistenza offerte dalle reti del Gruppo Cattolica Assicurazioni – La compagnia assicurativa veneta vince anche il premio HR Digital Mindset Award – Marco Fertonani.

Cattolica e Inter Mutuelles Assistance comunicano di aver effettuato il closing dell’operazione che vede l’ingresso di Cattolica in IMA Italia Assistance S.p.A. tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo pari ad 8,58 milioni di euro, che porterà Cattolica a detenere il 35% di IMA Italia Assistance S.p.A. Attraverso questa partnership, Cattolica ed il Gruppo IMA uniscono le proprie competenze industriali dando impulso alla crescita di IMA Italia Assistance. Alberto Minali, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “Sono felice di annunciare l’ingresso di Cattolica in IMA Italia Assistance e la nascita del 4° operatore dei servizi di assistenza in Italia. IMA Italia ha un eccellente posizionamento competitivo sul mercato italiano ed è caratterizzata da una grande attenzione alla qualità del servizio che ne fa uno degli operatori di riferimento del mercato per compagnie assicurative, produttori di autoveicoli e utilities. Insieme al Gruppo IMA ci siamo dati importanti obiettivi di crescita in Italia dove desideriamo rinforzare la nostra posizione come operatori di mercato al servizio dei nostri attuali e futuri partner. Attraverso questa partnership strategica inoltre riaffermiamo la nostra volontà di arricchire e innovare l’ecosistema di servizi ai nostri assicurati, con l’obiettivo di evolvere la nostra offerta assicurativa integrando servizi ad alto valore aggiunto in un’ottica di prevenzione e protezione per i nostri clienti, come previsto dal nostro Piano Industriale”.

Claude Sarcia, CEO del Gruppo Inter Mutuelles Assistance e Presidente ed Amministratore Delegato di IMA Italia Assistance, ha dichiarato: “Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia del placet delle istituzioni italiane ed europee all’ingresso di Cattolica in IMA Italia Assistance. La nostra filiale italiana è una società dinamica ed innovativa e l’ingresso di Cattolica nella compagine azionaria, apporterà nuove energie e nuovi stimoli. Grazie all’identità di visione strategica con Cattolica, IMA Italia Assistance continuerà il suo percorso di ricerca dell’eccellenza, garantendo identità di indipendenza sul mercato italiano con un focus strategico su fattore umano ed innovazione”.

Dal 1° aprile 2019 dunque IMA Italia Assistance S.p.A. sarà il nuovo fornitore unico delle prestazioni di assistenza offerte dalle Reti del Gruppo Cattolica Assicurazioni. A partire dalla stessa data cesseranno i rapporti con tutti i precedenti fornitori e per rendere immediata ed efficace la risposta al cliente nelle situazioni di difficoltà sarà attivo, per Cattolica Assicurazioni, come unico riferimento in caso di emergenza e per ottenere assistenza, il numero verde 800572572

Cattolica Assicurazioni ha anche comunicato di aver vinto il Premio Speciale per la categoria “Digital Employer Branding” del Premio HR Digital Mindset Award – Marco Fertonani indetto dal Gruppo Proper Transearch, dedicato alle aziende italiane che si sono distinte per l’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane: è la prima volta che il riconoscimento va ad una realtà assicurativa. A convincere la giuria, il cambio di passo intrapreso dalla Compagnia che ha migliorato efficacia ed efficienza dei processi grazie all’innovazione digitale. Nella consapevolezza che il coinvolgimento del capitale umano sia la leva fondamentale per la realizzazione del Piano Industriale 2018-2020, Cattolica ha attivato una Employer Branding Strategy capillare, per comunicare internamente ed esternamente obiettivi e valori dell’azienda e mantenere alto l’engagement dei clienti.

Nel 2018 la Compagnia ha rinnovato il sito, per una comunicazione semplice e trasparente, risultato il sito “Best Climber” per Italia e Europa secondo il Webranking 2018 realizzato da Lundquist. Successivamente è stato implementato il nuovo portale Intranet “NOI”, piattaforma moderna e multimediale, accessibile anche da smartphone. C’è poi READYTOGO, piattaforma digitale che, nell’ambito di un più ampio progetto avviato con Great Place to Work nel 2017, permette ai dipendenti di collaborare in modalità social per individuare sfide su cui misurarsi e proporre idee. Accanto alle attività di “Digital Employer Branding”, il nuovo contesto digitale costruito dalla funzione HR di Cattolica comprende una serie articolata di nuove iniziative, tra cui DIGITAL ATTITUDE, progetto di assessment delle competenze digitali; lo smart working due giorni a settimana; WITH We Improve Together, nuovo sistema di valutazione della performance bottom-up; la TRAINING ACADEMY, con un’offerta formativa basata su modalità formative digitali tra cui e-learning, webinar, classi virtuali e JOB MARKET, sistema di selezione trasparente del personale, utilizzato a oggi già da un dipendente su due, che permette di velocizzare i processi di mobilità interna; infine, ma solo in ordine di tempo, la nuova App Cattolica, testata grazie all’aiuto dei collaboratori del Gruppo.

Non meno significative le novità legate all’organizzazione: dalla metà del 2017 sono state implementate 19 riorganizzazioni che hanno coinvolto 350 risorse su tutti i livelli aziendali, impiegate a rivedere e re-ingegnerizzare il 96% dei processi. Inoltre, caso unico in Europa, è stata creata l’area “Insurance analytics and business architecture”, una squadra che unisce al compito di analizzare in tempo reale i dati generati dai

clienti quello di realizzare nuovi prodotti connessi.