Carta Giovani Nazionale (CGN): cos’è, come attivarla e come usarla

È stata progettata due anni fa, è già in vigore ma se ne parla poco. La CGN offre agevolazioni e sconti su beni e servizi ai giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani e comunitari, residenti in Italia. Ecco come funziona.

Carta Giovani Nazionale (CGN) è ancora poco conosciuta anche da coloro che dovrebbero esserne i principali beneficiari. Eppure si tratta di un’ottima opportunità che garantisce sconti e agevolazioni agli italiani ed europei che hanno tra i 18 e i 35 anni e risiedono in Italia. Secondo il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui Dipartimento per le Politiche Giovanili insieme al Servizio Civile Universale è autore dell’iniziativa, l’obiettivo dichiarato è: “promuovere una migliore qualità della vita delle nuove generazioni”.

Si tratta di una carta virtuale, parte del progetto “Giovani 2030” (il portale digitale creato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili) che propone agevolazioni e sconti per l’acquisto di beni e servizi non solo nel nostro paese. La CNG fa infatti parte del circuito della European Youth Card Association (EYCA), ONG no-profit che collabora con 38 Stati nel continente europeo, e vale in tutto il territorio dei Paesi aderenti. Ecco più nel dettaglio quali sono i servizi disponibili e come funziona il suo utilizzo.

A cosa serve la CGN

Al momento il progetto CGN conta circa 50 partner tra aziende italiane ed internazionali, enti pubblici e startup, ma la promessa è quella di aggiungere velocemente nuovi partner e nuovi servizi, anche grazie alla possibilità per ogni azienda interessata di aderire all’iniziativa inviando autonomamente la propria proposta di agevolazione.

Per adesso i partner della carta operano nei seguenti settori: casa, cultura e tempo libero, istruzione e formazione, lavoro e tirocini, mobilità sostenibile, salute e benessere, servizi bancari e finanziari, sport, telefonia ed internet e viaggi e trasporti.

Facciamo alcuni esempi: da noi le librerie Feltrinelli offrono il 5% di sconto sui libri e il 15% su musica, cinema, cartoleria e giocattoli, mentre la catena UCI CINEMAS offre, per due giorni alla settimana, i biglietti degli spettacoli a prezzo ridotto. Per quello che riguarda le attività culturali, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) garantisce agevolazioni sull’acquisto di biglietti per spettacoli ed eventi dal vivo. Generalmente quindi, si tratta di sconti sui beni e servizi offerti dalle aziende partner dell’iniziativa, ma sono compresi anche corsi gratuiti di formazione professionale. È il caso dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, che mette a disposizione corsi di formazione specializzati e l’opportunità di reperire risorse finanziarie agli aspiranti imprenditori ed imprenditrici che volessero iniziare la propria attività. Anche l’Agenzia Nazionale Giovani (ANG) ha aderito alla carta, creando dei canali di comunicazione diretta con portali che propongono attività solidali nel proprio territorio, programmi di volontariato in Europa e di scambio culturale tra giovani.

Inoltre, grazie al fatto che la carta fa parte del circuito EYCA i ragazzi tra i 18 ed i 30 anni godono di agevolazioni su trasporti, attività culturali, negozi, ristorazione ed alloggio nei 38 Paesi nel continente europeo aderenti all’iniziativa, che finora comprendono anche Russia e Ucraina. Queste agevolazioni sono aggiuntive rispetto a quelle offerte dalla CGN, ma valgono solo se il titolare della carta non ha superato i 30 anni di età.

Come attivare la CGN

Per poter attivare la carta bisogna essere dunque un cittadino, italiano o europeo, con età compresa tra i 18 e i 35 anni e con residenza in Italia. La Carta si può scaricare solamente attraverso IO, l’applicazione realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale al fine di facilitare l’interazione tra il cittadino e i servizi pubblici locali e nazionali. Una volta installata l’applicazione va registriata al suo interno l’identità digitale SPID (che bisogna naturalmente avere già, altrimenti occorre attivare con l’occasione). Dubbi sulla procedura? Un videotutorial ci può aiutare. A questo punto si deve aprire la sezione “portafogli” e selezionare “sconti, bonus ed altre iniziative”. Dopodiché si sceglie la “Carta Giovani Nazionale” e, se i requisiti sono rispettati, la carta verrà subito caricata nel nostro portafoglio virtuale.

Come funziona la CGN

Cliccando sulla nostra carta virtuale il menù ci mostrerà l’opzione “scopri le agevolazioni”. Ancora un clic e una nuova schermata ci proporrà le istituzioni e gli esercenti, divisi per categorie, che hanno aderito all’iniziativa. È importante sottolineare che gli esercenti possono operare sia online che a livello fisico. Di conseguenza la modalità di fruizione dell’agevolazione non sarà sempre la stessa. Se questa è online, la maggior parte delle volte dovremo solo visualizzare il relativo codice sconto, copiarlo e incollarlo nel campo “sconto” del sito dell’esercente.

Ma può succedere che il sito dell’azienda non preveda l’inserimento di un codice. In questo caso l’app IO ci rimanderà direttamente al link da cui accedere all’agevolazione. Se invece decidiamo di acquistare in strutture fisiche, non dovremo fare altro che mostrare in cassa la nostra carta, tramite l’app IO, per ottenere lo sconto previsto.

Prospettive future della CGN

A metà marzo la CGN ha superato un primo traguardo: tra gli 11 milioni di aventi diritto, 1 milione aveva già effettuato il download. Va detto che la campagna pubblicitaria che nel frattempo è stata lanciata non ha prodotto, per ora, grandi risultati: il video di presentazione, reperibile su Youtube, al momento conta poco più di 200 visualizzazioni. Le premesse per un decollo ci sono ma è stato comunque evidenziato qualche difetto di gioventù. La limitatezza dell’offerta, ad esempio, dovuta al numero relativamente basso di partner dell’iniziativa. La speranza è che questi aumentino nei prossimi mesi, permettendo di dare un contributo più concreto alla vita dei ragazzi e delle ragazze in Italia.

C’è poi il problema il contenuto delle offerte, che può (e forse deve) essere arricchito. A questo proposito proprio in Italia esiste un modello a cui guardare: la Lazio Youth Card, promossa dalla Regione Lazio. Anche questa carta fa parte del circuito EYCA e nel 2021, per il secondo anno consecutivo, ha vinto il premio di “miglior carta europea”, conferito proprio dall’EYCA. Un successo che è stato esplicitamente ottenuto grazie alla qualità dei benefit e degli sconti offerti ad una community di oltre 100.000 giovani che, per esempio, dal 2019 ha potuto sfruttare più di 15.000 biglietti gratuiti per il cinema e circa 10.000 buoni libro da spendere in librerie indipendenti.