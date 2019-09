Carrefour si rinforza in Italia: accordi con Apulia e Etruria

Grazie alle due differenti partnership, si aggiungeranno rispettivamente 256 punti vendita tra Puglia, Calabria e Basilicata, ed ulteriori 290 dislocati tra Toscana e Umbria.

Carrefour Italia continua l’implementazione del Piano di Trasformazione Carrefour 2022 annunciato a inizio 2018, firmando due accordi di Master Franchising con Apulia Distribuzione e Etruria Retail, che permetteranno il consolidamento della propria rete ad insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria, Basilicata e Puglia, rafforzandone la presenza nelle regioni Toscana e Umbria.

I nuovi 546 punti vendita, dal 1 gennaio 2020 si andranno ad aggiungere ai 1.085 che costituiscono l’attuale rete di vendita di Carrefour Italia, confermando ulteriormente l’importanza di una presenza capillare su tutto il territorio italiano. Della rete franchising di Etruria Retail, alcuni punti vendita manterranno l’insegna La Bottega.

“L’annuncio di oggi rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento di Carrefour Italia sul territorio italiano, in cui crediamo fortemente.” – ha commentato Gérard Lavinay, Presidente di Carrefour Italia – “Ad un anno e mezzo dalla presentazione del progetto globale di Transizione Alimentare del nuovo piano strategico annunciato dal Gruppo, confermiamo quindi la profonda fiducia riposta in questo mercato e l’impegno verso i nostri clienti in Italia. Le attività verso un’alimentazione sostenibile sono in pieno sviluppo e, con quanto annunciato oggi, riusciremo a coinvolgere ulteriormente il Centro e il Sud Italia in questo processo di cambiamento epocale. Per continuare a implementare il Piano di Trasformazione presentato a inizio 2018 dal Gruppo, e consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia, – conclude Lavinay – è importante poter contare su partner di valore quali Apulia Distribuzione e Etruria Retail.”

Grazie ai due accordi stretti rispettivamente con Apulia Distribuzione e Etruria Retail, infatti, Carrefour Italia sarà in grado di espandere la propria presenza territoriale riservando un’attenzione particolare all’imprenditoria locale. Il cambio insegna coinvolgerà i singoli imprenditori sul territorio in un importante piano di comunicazione verso le comunità locali di riferimento.

I due separati accordi prevedono, inoltre, importanti sinergie a livello di acquisti, consentendo ad Apulia Distribuzione e ad Etruria Retail di accedere alle condizioni di acquisto di Carrefour Italia, e di distribuire prodotti a marchio Carrefour e prodotti della linea top di gamma “Terre d’Italia” che vive di un forte impulso di export.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo raggiunto con Carrefour Italia – ha dichiarato Antonio Sgaramella, Amministratore Delegato di Apulia Distribuzione – . La nostra azienda viene riconosciuta dal mercato come uno dei principali operatori di riferimento della Grande Distribuzione su territorio italiano, ed è per questo che siamo certi che questa partnership, in controtendenza rispetto al settore, potrà garantire il soddisfacimento reciproco nel raggiungere molteplici obiettivi, dallo sviluppo del territorio, alla maggiore competitività imprenditoriale, e all’accrescimento del reciproco know-how attraverso la condivisione delle migliori pratiche.”

“L’accordo con Carrefour è la scelta migliore che la nostra azienda poteva fare nella ricerca di un partner affidabile nel mondo della GDO. – spiega il direttore generale di Etruria Retail, Graziano Costantini – Una partnership di successo che coniuga il know-how e le competenze di un grande player come Carrefour con le capacità di Etruria Retail di essere impresa attenta alle esigenze dei clienti e vicina ai territori, alle comunità e ai soci. Da oggi, infatti, costruiamo insieme una formula commerciale innovativa e moderna che ci permetterà di migliorare le nostre performance e aumentare la competitività dell’azienda e di ogni singolo punto vendita della rete”.

Apulia Distribuzione

La Società Apulia Distribuzione srl nasce nel 2001 da un nuovo progetto imprenditoriale dei Fratelli Sgaramella operativi nel settore del commercio ingrosso dagli anni ‘70 e oggi alla terza generazione. Tale progetto, riscontrando da subito notevole successo, garantisce una continua crescita della rete diversificando in modo equilibrato tra sviluppo a gestione diretta e in franchising.

Con oltre 4.000 collaboratori, 350 punti vendita serviti nel 2018, registra un giro d’affari complessivo di oltre 780 MIL sviluppato nelle regioni di Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia.

Il Centro Direzionale e il Polo Logistico principale sono situati a Rutigliano (BA) e si estendono su una superficie di circa 72.000 mq per una capacità di 98.000 posti pallet tra area secco, fresco e freddo. E’ attivo inoltre dal 2016 anche un secondo polo distributivo Secco e Fresco a Catania di 16.000 mq e Freddo a Siracusa di 1.500 mq. A supporto dell’attività distributiva è operativa anche una piattaforma di Trasformazione e Confezionamento di Prodotti di Macelleria, di Salumi e Formaggi.

Etruria Retail

Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service con una società diretta. Con i suoi 1900 collaboratori, di cui 670 diretti, sui 290 pdv serviti, nel 2018 Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 350 MIL, con quote di mercato significative in Toscana, in particolare nelle province di origine.

La società garantisce ai propri 179 soci un’ampia gamma di servizi che declinano nei diversi ambiti i valori di Etruria Retail, quali il rispetto per l’ambiente, l’attenzione alla riduzione dei consumi, la valorizzazione dei prodotti locali e impegno verso la comunità. Tra i vari servizi a disposizione, l’Ufficio Tecnico che affianca il retailer dalla ristrutturazione o progettazione sino alla consulenza continuativa nella gestione del Servizio Rete, il servizio di Pricing e la consulenza nell’ambito della sicurezza alimentare con il Servizio Qualità.