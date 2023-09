Cambio della guardia a Open Fiber: Giuseppe Gola prende il posto di Mario Rossetti

Come annunciato il Ceo Mario Rossetti si è dimesso e al suo posto il Cda ha nominato Giuseppe Gola, ex Acea

Open Fiber, con un comunicato nella tarda serata di ieri giovedì 28 settembre, ha reso noto che “il Dottor Mario Rossetti ha deciso, in accordo con la società, di lasciare l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale. La Società e il Consiglio di Amministrazione ringraziano il Dottor Rossetti per l’importante lavoro svolto per la crescita e lo sviluppo dell’azienda e gli formulano i migliori auguri per il suo futuro professionale”.

Open Fiber: Rossetti lascia, arriva Gola

Open Fiber – prosegue il comunicato – “rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Dott. Rossetti, ha deliberato di cooptare come Consigliere di Amministrazione l’Ingegner Giuseppe Gola, conferendogli contestualmente le deleghe quale Amministratore Delegato della Società. L’Ing. Gola vanta una significativa esperienza nel settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, essendo stato, nel corso della sua carriera, Amministratore Delegato di Acea S.p.A., Cfo di Wind e avendo operato anche in Enel”.