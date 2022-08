Calendario fiscale: 181 scadenze lunedì 22 agosto, di cui 168 riguardano versamenti

Ecco uno schema relativo a imposte sui redditi o sostitutive e alle scadenze per i contribuenti Iva – Il 5 settembre è invece il termine per il ravvedimento operoso sprint

La pausa estiva dalle tasse è finita e il calendario fiscale ricomincia a riempirsi di scadenze. Lunedì 22 agosto è infatti l’ultimo giorno utile per onorare 181 appuntamenti con l’Erario, di cui 168 riguardano scadenze relative a versamenti.

Vediamo ora chi dovrà mettere mano al portafoglio per pagare le tasse entro la scadenza del 22 agosto.

Le imposte sui redditi o sostitutive

Innanzitutto, i contribuenti che entro il 30 giugno 2022 non hanno effettuato i pagamenti delle imposte sui redditi o sostitutive risultanti dal modello redditi 2022 persone fisiche a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022 possono recuperare adesso pagando entro il 22 agosto con una sanzione minima, pari allo 0,4%.

Le scadenze per i contribuenti Iva

Per quanto riguarda i contribuenti iva che hanno potuto spostare i pagamenti in calendario il 16 agosto, la scadenza di lunedì 22 si articola in questo modo:

i contribuenti iva mensili devono pagare il mese di luglio;

devono pagare il mese di luglio; i contribuenti iva trimestrali sono chiamati invece hai effettuare il versamento del secondo trimestre 2022;

sono chiamati invece hai effettuare il versamento del secondo trimestre 2022; i contribuenti iva trimestrali particolari, come ad esempio gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo e i distributori di carburante per uso autotrazione, devono saldare il pagamento relativo al secondo trimestre 2022 (questi contribuenti sono esclusi dalla maggiorazione dell’uno per 100 dovuta invece dai trimestrali normali).

Il ravvedimento operoso sprint

Chi a causa delle ferie o del clima agostano dovesse mancare l’appuntamento con il fisco del 22 agosto potrà pagare una sanzione irrisoria (pari allo 0,1% giornaliero) avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso sprint, una strada percorribile solo da chi si mette spontaneamente in regola con i pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza mancata. In questo caso, quindi, il nuovo termine è fissato al 5 settembre. Al calcolo bisogna però aggiungere anche gli interessi, nella misura dell’1,25% annuo applicabile dal 2022, da calcolare per i giorni dal 23 agosto fino al giorno di pagamento compreso.